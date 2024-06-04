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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
MSI анонсировала материнские платы MAG X870 Tomahawk WIFI и PRO X-870-P WIFI для новых процессоров Ryzen 9000
Wi-Fi 7, PCIe 5.0 x16, удобные механизмы для монтажа компонентов и многое другое.

Компания MSI представила материнские платы MAG X870 Tomahawk WIFI и PRO X-870-P WIFI — анонс состоялся в рамках выставки Computex 2024. Обе новинки построены на базе чипсета AMD X870 и предназначены для работы в связке с Ryzen 9000, Ryzen 8000 и Ryzen 7000.

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Все технические характеристики новых устройств будут представлены в подробностях чуть позже, но уже сейчас доподлинно известно, что материнские платы на чипсете X870 получили полную поддержку интерфейса PCIe 5.0 для видеокарт и NVMe-накопителей, а также обеспечены полной поддержкой USB4 (40 Гбит/с). Платы оснастили 5-гигабитными сетевыми адаптерами, модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Также MSI выдала важную информацию касательно оснащения и применяемых механизмов для упрощения установки и демонтажа видеокарт. В последнем случае речь идёт о системах EZ PCIe Release и EZ PCIe Clip II, они значительно упрощают работу с установкой дополнительных компонентов: твердотельных NVMe-накопителей и видеокарт.

Так, механизм EZ PCIe Clip II — это безвинтовой механизм крепления SSD, который позволяет при установке накопителя всего лишь поместить его посадочный вырез рядом со специальным штырьком на материнской плате и нажать на него. В случае демонтажа, опять же, достаточно немного потянуть этот штырёк на себя и чуть влево. А механизм EZ PCIe Release поможет снять массивную видеокарту, установленную в слот PCIe 5.0 x16, нажатием всего лишь одной кнопки.

#msi #материнские платы #mag x870 tomahawk wifi #pro x 870 p wifi
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