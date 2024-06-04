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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Дефицит ускорителей NVIDIA может сохраняться на протяжении ещё полутора лет
При этом покупаться они будут практически по любой цене.

По итогам вчерашней торговой сессии акции NVIDIA прибавили в цене ещё почти 5%, отыграв в какой-то мере воскресную презентацию на Computex 2024, в ходе которой генеральный директор компании поделился планами по выпуску новых поколений ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта. Аналитиков Morningstar эти речи вдохновили рекомендовать эти ценные бумаги в качестве инвестиционного инструмента.

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Источник изображения: NVIDIA

Кроме того, они сообщили, что спрос на ускорители вычислений будет превышать предложение на протяжении от четырёх до шести кварталов. По словам экспертов, NVIDIA буквально продолжает продавать ускорители по сколько угодно высокой цене, и клиенты продолжают их при этом покупать. В текущем квартале выручка компании может превысить прогнозируемую сумму в $28 млрд. «Ложкой дёгтя» в этой «бочке мёда» остаётся лишь опасение по поводу способности крупных клиентов NVIDIA начать сокращение своих затрат на закупку компонентов её производства. Интерес к акциям компании на этой неделе отчасти подогревается предстоящим дроблением, которое сделает их более доступными для розничных инвесторов.

#nvidia #аналитика #финансы #акции #blackwell
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