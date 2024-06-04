Они могут лишь стимулировать развитие китайской полупроводниковой промышленности.

По информации Nikkei Asian Review, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) после своего выступления на Computex 2024 принял участие в пресс-конференции, в ходе которой открыто высказался по поводу экспортных ограничений США в адрес КНР. Во-первых, Intel будет стремиться продавать в Китае как можно больше своих изделий, даже если речь идёт об ускорителях вычислений Gaudi.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Отсутствие у китайских конкурентов доступа к передовым литографическим технологиям обеспечивает Intel неплохим преимуществом на китайском рынке, как пояснил Гелсингер. Этот разрыв будет только увеличиваться по мере освоения Intel технологий с нормами менее 2 нм, и для продукции этой марки на рынке Китая будут открываться широкие возможности, по мнению главы компании.

При этом Гелсингер призывает власти США не перегибать с санкциями против технологического сектора КНР. Если полностью перекрыть доступ китайских производителей к американским технологиям, местные компании наладят выпуск необходимых компонентов самостоятельно. В этом случае американские компании просто не смогут заработать на китайском рынке.