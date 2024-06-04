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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC обсуждала с клиентам возможность переноса предприятий с Тайваня, но признала эту затею нереальной
Сколько на вёсла ни налегай, от Китая сильно не отдалишься.

Вступающий сегодня в должность председателя совета директоров TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei), как отмечает Reuters, на собрании акционеров компании признался, что руководство этого крупнейшего контрактного производителя чипов уже обсуждало возможность переноса своих предприятий за пределы Тайваня, учитывая накаляющуюся политическую обстановку в регионе, но признало эту затею бесперспективной.

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Источник изображения: Reuters

Как пояснил генеральный директор TSMC, на острове сейчас выпускается не менее 80–90 % продукции, поэтому перенести даже часть предприятий за пределы Тайваня было бы невозможно. Опять же, известно, что компания в последние годы начала строить новые предприятия за пределами Тайваня, и в этом смысле некоторая диверсификация рисков наблюдается. Концентрация предприятий TSMC на острове вредна не только из-за напряжённых отношений США и Китая, но и с учётом частых в этой местности стихийных бедствий, начиная от землетрясений и ураганов, и заканчивая засухами. Энергетической системе Тайваня тоже становится всё сложнее справляться с ростом промышленной нагрузки, а ещё здесь заканчиваются свободные участки земли под строительство новых предприятий. Есть проблема и с водными ресурсами, поэтому не только геополитика определяет повестку дня TSMC.

#полупроводники #tsmc #тайвань
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Генеральный директор TSMC завтра станет председателем совета директоров
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