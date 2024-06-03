Intel, до свидания?

Начало выставки Computex 2024 характеризовалось высокой активностью компании Qualcomm, глава которой со сцены рассказывал о преимуществах процессоров семейства Snapdragon X Elite при использовании их в среде Windows и в ноутбуках. Руководство Arm тоже не могло оставаться в стороне от этой «ярмарки тщеславия», а потому генеральный директор Рене Хаас (Rene Haas) в интервью агентству Reuters заявил, что через пять лет более половины рынка процессоров для ПК под управлением Windows будут занимать решения с одноимённой архитектурой.

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Источник изображения: Reuters

Подобный оптимизм глава Arm обретает в свете оценки проделанной Microsoft за последние два года работы по адаптации программного обеспечения под особенности процессоров с соответствующей архитектурой в сегменте потребительских ПК. Qualcomm в какой-то мере можно считать пионером в этой сфере, но другие разработчики Arm-совместимых процессоров последуют её примеру, как убеждён глава последней из компаний. Он также добавил, что к концу следующего года по всему миру для работы с искусственным интеллектом будут готовы около 100 млрд устройств на основе процессоров с архитектурой Arm.