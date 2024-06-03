Он возглавляет компанию с 2018 года.

Как напоминает Nikkei Asian Review, завтра вступит в должность председателя совета директоров TSMC её нынешний генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei), он продолжит совмещать эти должности в ближайшее время, а Марк Лю (Mark Liu) с поста председателя совета директоров уйдёт в отставку. До сих пор именно на Марка Лю ложились представительские функции и участие в различных мероприятиях, а Си-Си Вэй имел возможность заниматься оперативным управлением бизнесом.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Генеральным директором Вэй стал в 2018 году, когда основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) решил уйти на покой. За это время выручка и чистая прибыль более чем удвоились, а капитализация TSMC выросла в три раза. Более того, компания начала активнее осваивать территории за пределами Тайваня, начав строительство предприятий в США и Японии, а также объявив о намерениях построить предприятие в Германии.

Эксперты сходятся во мнении, что для нынешнего руководства TSMC геополитика станет главным вызовом. При этом ни Марк Лю, ни Си-Си Вэй сильного стремления лезть в политику не демонстрировали, а последнего сослуживцы характеризуют как скромного, но очень упорного и компетентного руководителя. В 2018 году численность персонала TSMC составляла 48 000 человек, сейчас она превышает 76 000 человек. По сути, назначение Си-Си Вэя на пост председателя совета директоров является хорошим примером преемственности.