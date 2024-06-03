Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессоры AMD Turin с архитектурой Zen 5 получат до 192 ядер, распределённых по 12 кристаллам
По 16 ядер на одном кристалле.

Издание ComputerBase.de удосужилось получить многие материалы AMD, подготовленные к сегодняшним презентациям, заранее, а потому с самого утра достаточно подробно описывало те новинки, на изучение которых у прочих источников ушло больше времени. Сегодня официально дебютировали и серверные процессоры EPYC с архитектурой Zen 5, известные под условным обозначением Turin.

реклама

Источник изображения: AMD

Если в поколении Zen 4 компания делила версии EPYC с крупными ядрами (Genoa) и более мелкими энергоэффективными (Bergamo) по условным обозначениям, то в рамках архитектуры Zen 5 все процессоры проходят под обозначением Turin, просто для носителей архитектуры Zen 5c предусмотрено упоминание о высокой плотности размещения ядер (Turin Dense).

Последнее семейство (на фото слева) способно приютить на 12 кристаллах до 192 ядер Zen 5c в общей сложности. На каждом из кристаллов, таким образом, располагается не более 16 ядер. В случае с обычным Turin (на фото справа) кристаллов становится 16 штук, но каждый из них содержит только 8 ядер, поэтому их общее количество не превышает 128 штук. Чиплетная компоновка позволяет AMD гибко изменять характеристики процессоров и снижать себестоимость их производства. Кстати, сроки появления новых процессоров EPYC на серверном рынке так и не уточнены, они упоминаются в размытой привязке ко второй половине текущего года.

#amd #epyc #amd zen 5 #socket sp5 #turin
1
Показать комментарии (1)
Microsoft представила Auto SR — свой аналог Nvidia DLSS и AMD FSR
AMD решила побаловать сторонников Socket AM4 выпуском двух новых моделей процессоров
AMD представит ускоритель Instinct MI325X с памятью типа HBM3E уже в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
151
The National Interest: самолёт Су-34 – отличный инструмент для достижения стратегических целей РФ
1
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
+
Ryzen 5 7600X vs Ryzen 5 7600 – какой процессор выгоднее, и почему вам нужен процессор под сокет АМ5
30
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
32
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
6
Как Китай получил доступ к советским системам ПВО С-75М „Волга“ во времена холодной войны
1
Как снизить риски при получении интернет-заказов
+

Сейчас обсуждают

VlastiX
12:19
Обращаю внимание на то,что сравнивали с 14900к с включенным intel baseline profile.Соответственно разница может быть не такой большой)Как обычно надо ждать реальных тестов. А так не плохие камни вроде...
AMD представила настольные процессоры Ryzen 9000 — флагман линейки до 56% быстрее Core i9-14900K
Chihonya
12:18
не, он после рыбалки былыки из гупиков отведывает под майкопское)
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
Чато -- Бот
12:18
Хорошо Зелю нынче прёт, ему осталось только чёлочку с зачёсом налево отрастить и усики отпустить.
Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать саммит мира и оказании помощи России
World Trailer
12:17
Xeon как дела? Нет Intel конечно ответят... но будет чуть меньше ядер... дороже и жор под 2кВт :D
Процессоры AMD Turin с архитектурой Zen 5 получат до 192 ядер, распределённых по 12 кристаллам
Чато -- Бот
12:16
И они их там будут рисовать, выдавливая из тебя, как из тюбика.
BBC: Франция и Великобритания разрешили ВСУ наносить удары по аэродромам России
Чато -- Бот
12:14
Да что же это такое, у пендосов что, руки из жопы растут?
На МКС поломалась система сбора и переработки мочи
Чато -- Бот
12:11
А других новобранцев для вас, ВСУки, у вас-то и нет. Зрада как вона есть.
Генштаб ВСУ подтвердил сложное положение для своих подразделений в посёлке Сокол
Alpesyn
12:07
Для тех кто верит во всю чепуху, что вам вещают со всех дыр, в Европе нет и никому не нужны киайпромовскоие убогие автомобили. А вот в Китае европейские марки пользуются спросом и будут при любых пошл...
Китай пригрозил Евросоюзу ответными мерами на введение повышенных пошлин на китайские электромобили
Krajtos
12:05
ты сам то понял что запостил? на словах может и продолжают "уходить" а вот слова с делом расходятся выходит
Минфин США призвал западные компании помочь с санкциями против России
Krajtos
12:02
и япония и германия это сателлиты сами знаете чьи..ну и амеры чтоб свои бабки не тратить и озадачить своих вассалов и их бюджет направили их "бродить по пустыне 40 лет"
Япония, Франция и Германия объединили усилия для разработки электромагнитной пушки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем