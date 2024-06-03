По 16 ядер на одном кристалле.

Издание ComputerBase.de удосужилось получить многие материалы AMD, подготовленные к сегодняшним презентациям, заранее, а потому с самого утра достаточно подробно описывало те новинки, на изучение которых у прочих источников ушло больше времени. Сегодня официально дебютировали и серверные процессоры EPYC с архитектурой Zen 5, известные под условным обозначением Turin.

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Источник изображения: AMD

Если в поколении Zen 4 компания делила версии EPYC с крупными ядрами (Genoa) и более мелкими энергоэффективными (Bergamo) по условным обозначениям, то в рамках архитектуры Zen 5 все процессоры проходят под обозначением Turin, просто для носителей архитектуры Zen 5c предусмотрено упоминание о высокой плотности размещения ядер (Turin Dense).

Последнее семейство (на фото слева) способно приютить на 12 кристаллах до 192 ядер Zen 5c в общей сложности. На каждом из кристаллов, таким образом, располагается не более 16 ядер. В случае с обычным Turin (на фото справа) кристаллов становится 16 штук, но каждый из них содержит только 8 ядер, поэтому их общее количество не превышает 128 штук. Чиплетная компоновка позволяет AMD гибко изменять характеристики процессоров и снижать себестоимость их производства. Кстати, сроки появления новых процессоров EPYC на серверном рынке так и не уточнены, они упоминаются в размытой привязке ко второй половине текущего года.