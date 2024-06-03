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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство Huawei предлагает смириться с тем, что китайским производителям не покорится 3-нм техпроцесс
Да и с 5-нм есть вопросы.

Китайская компания Huawei Technologies буквально бросила вызов американским санкциям, представив осенью прошлого года свои первые смартфоны на основе 7-нм процессора, выпущенного компанией SMIC в условиях экспортных ограничений США. Ресурс TrendForce со ссылкой на китайские СМИ при этом сообщает, что глава «облачного» подразделения Huawei Чжан Пинъан (Zhang Ping’an) признался в отсутствии у него уверенности в способности китайских производителей освоить 5-нм или 3-нм технологию.

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Источник изображения: TrendForce

В такой ситуации важно, по его словам, сосредоточиться на оптимизации продукции, выпускаемой по 7-нм технологии. Сам по себе техпроцесс не является единственным фактором, определяющим рост производительности вычислительных решений. Если оптимизировать системную архитектуру и устранять узкие места в передаче информации, можно заметно поднять быстродействие и без перехода на более совершенные техпроцессы, как пояснил представитель Huawei.

#полупроводники #китай #литографическое производство #huawei #китайские производители
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