На безрыбье и бюстгальтер портупея.

Настольная платформа Socket AM4 дебютировала в 2016 году и за время своего активного эволюционного развития успела принять процессоры нескольких поколений с архитектурами от Zen до Zen 3, но использование технологии интеграции кеш-памяти 3D V-Cache позволяет компании AMD продлить жизненный цикл соответствующих материнских плат, выпуская новые процессоры в исполнении Socket AM4 с минимальными затратами. Как можно судить по программе выступления генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) на Computex 2024, в гамме процессоров с архитектурой Zen 3 для платформы Socket AM4 появились две новинки.

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Источник изображения: AMD

Формально, процессоры Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT появятся в продаже в следующем месяце, тогда же будут объявлены и цены. Уровень TDP по примеру предшественников ограничен значением 105 Вт, а поддержка интерфейса PCI Express 4.0 уже не кажется актуальной. Старший Ryzen 9 5900XT сочетает 16 ядер и 32 потока, его тактовые частоты составляют 3,3/4,8 ГГц, объём кеша второго уровня остался равен 8 Мбайт, а кеш-третьего уровня по примеру соседних моделей из ассортимента AMD равен 64 Мбайт. Данные процессоры не оснащаются дополнительной памятью 3D V-Cache.

Процессор Ryzen 7 5800XT комбинирует 8 ядер и 16 потоков, он работает на частотах 3,8/4,8 ГГц и может предложить 4 Мбайт кеш-памяти второго уровня и 32 Мбайт кеш-памяти третьего уровня. Сравнивания быстродействие Ryzen 9 5900XT с Intel Core i7-13700K, компания AMD указывает на наличие у него умеренного преимущества в играх в размере от 1 до 4 %. Стоимость представленных процессоров будет раскрыта ближе к следующему месяцу, когда они появятся в продаже.