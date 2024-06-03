Эскалация может стать неконтролируемой, по мнению министра торговли КНР.

Свою поездку в Испанию на будущее предприятие по выпуску автомобилей министр торговли КНР Ван Вэньтао (Wang Wentao) использовал для грозных политических заявлений, как поясняет Bloomberg. Осознавая возможность введения властями Евросоюза повышенных таможенных пошлин на китайские электромобили уже с июля, чиновник призвал европейские власти не провоцировать втягивание этого геополитического блока в полномасштабную ценовую войну. Лидеры Германии, Франции и ЕС в целом, по словам китайского министра, заявляли о своих намерениях избежать неконтролируемой эскалации.

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Китайское правительство будет предпринимать адекватные меры по защите интересов национальных компаний, как следует из слов министра. Доводы европейской стороны, которыми она пользовалась при оглашении результатов своего антимонопольного расследования в отношении китайских автопроизводителей, китайский чиновник назвал «ложными». Напомним, европейские коллеги упрекали китайскую сторону в перепроизводстве машин и использовании несправедливых методов конкурентной борьбы. Ван Вэньтао призвал европейских чиновников отказаться от протекционизма и приступить к поиску диалога ради взаимовыгодного сотрудничества. По данным китайских СМИ, в качестве ответных мер на повышение таможенных пошлин в Европе применительно к электромобилям китайского производства власти страны могут поднять тарифы на ввоз европейских автомобилей, а также свинины. Сейчас они уже ведут антимонопольное расследование на рынке бренди, явным образом пытаясь поставить в невыгодное положение французских производителей коньяка.