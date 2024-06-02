По мере наращивания объёмов выпуска продукции по технологии Intel 18A.

Решение использовать для выпуска части компонентов услуги TSMC, как уже отмечали руководители Intel, в текущих условиях продиктовано соображениями оптимизации расходов. Тайваньский подрядчик может изготовить чипы для Intel с желаемыми характеристиками быстрее и дешевле, чем компания смогла бы сделать самостоятельно, но по мере совершенствования собственных технологий Intel неизбежно вернёт определённую часть заказов на свой конвейер. Это в очередной раз подтвердил корпоративный вице-президент Intel Джон Питцер (John Pitzer), который выступил на конференции Goldman Sachs.

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Источник изображения: Intel

Процесс обратной миграции заказов с конвейера TSMC на собственные предприятия Intel, по его словам, начнётся уже в следующем году, когда компания освоит выпуск чипов по технологии Intel 18A в массовых количествах. Если говорить о потребительских решениях, то представителями этого поколения чипов станут процессоры Panther Lake. Впрочем, выпускаться они начнут ближе к концу следующего года, поэтому в текущем году и на протяжении основной части следующего услугами TSMC компания Intel будет пользоваться наиболее активно.

Миграция заказов обратно на конвейер Intel станет важным этапом достижения производственным подразделением компании окупаемости. Избавиться от убытков Intel на этом направлении собирается в 2027 году. Текущая финансовая модель подразумевает, что выручка компании для этого должна достигать $100 млрд в год, причём $15 млрд из этой суммы она должна получать от сторонних заказчиков, для которых будет выпускать чипы. Одновременно переход от технологии Intel 7 к более современной Intel 18A позволит компании примерно в три раза сократить удельные затраты в пересчёте на один чип, и это также важный элемент достижения окупаемости.

Темпы экспансии ПК с функциями ускорения искусственного интеллекта Intel оценивает следующим образом: в текущем году на рынок поступит более 40 млн компьютеров такого типа, в следующем количество увеличится до более чем 60 млн штук. В любом случае, даже такие темпы экспансии подразумевают, что две трети клиентских компонентов Intel в следующем году не будут связаны с данной категорией ПК, а потому прогресс нельзя назвать очень быстрым.