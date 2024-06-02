Выручка растёт, а вот прибыль нет.

Падение курса акций Dell Technologies на 18% в пятницу после публикации квартального отчёта, который в целом совпал с ожиданиями инвесторов, объясняется не совсем очевидными обывателю факторами, как поясняет CNBC. Оказывается, что прибыль Dell от выпуска серверных систем, используемых для развития клиентами инфраструктуры искусственного интеллекта, минимальна. Другими словами, компания хоть и увеличивает выручку, на выпуске таких вычислительных решений почти ничего не зарабатывает.

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Источник изображения: NVIDIA

К такому выводу пришли аналитики, обнаружившие, что операционная прибыль Dell в серверном сегменте даже снизилась в годовом сравнении по итогам прошлого квартала, хотя заказы на выпуск серверных систем для ИИ увеличили её выручку на $1,7 млрд. По крайней мере, пока Dell вынуждена вкладывать в расширение производства серверных систем такие суммы, которые не позволяют ей увеличивать прибыль от соответствующей деятельности.

Кроме того, портфель заказов Dell в сфере серверных систем для ИИ оказался меньше, чем ожидали инвесторы — только $3,8 млрд, поэтому и на быстрое увеличение выручки в этой сфере компания тоже рассчитывать не может. Получается, что основная прибыль в условиях бума искусственного интеллекта оседает всё же в карманах NVIDIA, поскольку ни TSMC, которая выпускает чипы для ускорителей вычислений, ни Dell, которая поставляет готовые серверы на их основе, особо увеличить прибыль пока не могут. Чуть лучше чувствуют себя производители памяти HBM, но там баланс спроса и предложения смещён явно в их пользу, и цены на микросхемы этого типа подогревает уже сама NVIDIA.