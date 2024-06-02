Регуляторы пытаются понять, как они ведут себя у пешеходных переходов.

Начатое в середине мая агентством NHTSA расследование по факту двух столкновений мотоциклистов в прототипами беспилотных авто Zoox теперь требует изучения дополнительных подробностей об этих происшествиях, как сообщает Reuters. Напомним, что причиной двух наездов на прототипы сзади стало их резкое торможение. Мотоциклисты в результате двух аналогичных инцидентов получили незначительные травмы, этого было достаточно, чтобы регуляторы заинтересовались работой автоматики Zoox, которая установлена на 500 прототипах, тестируемых в Калифорнии и Неваде в границах определённых районов.

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Источник изображения: Zoox

NHTSA запросило не только видеозаписи аварий, но и документацию по автоматике, установленной на серийные кроссоверы Toyota Highlander, которые используются в качестве прототипов будущих беспилотных средств доставки товаров — с некоторых пор Zoox принадлежит Amazon. В марте Zoox получила разрешение расширить площадь районов, в пределах которых проводится тестирование, предельную скорость прототипов разрешено было поднять, а ещё компания приступила к тестам беспилотных авто в ночное время. Впрочем, расследуемые происшествия имели место в дневное время.

Заодно следователи попытаются лучше узнать, как прототипы Zoox ведут себя при подъезде к пешеходным переходам и в других ситуациях, когда их траектории могут пересекаться с более уязвимыми участниками дорожного движения. Особое внимание будет уделяться угрозе наезда на прототип сзади — их причиной обычно становится резкое торможение машины, управляемой автоматикой.