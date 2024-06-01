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Новости Hardware Алексей Сычёв
В мае Южная Корея продолжила наращивать экспорт, но Китай отставал от США
Последствия санкций не заставили себя долго ждать.

Агентство Bloomberg опубликовало свежую статистику по экспортной динамике Южной Кореи, и профильная выручка по итогам мая выросла на 9,2% с учётом разницы в количестве рабочих дней, тогда как по итогам апреля наблюдался рост экспортной выручки на 11,3%. Импорт при этом сократился на 2%, что способствовало росту внешнеэкономического профицита, который вырос до $4,96 млрд и достиг максимального за 41 месяц значения.

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Источник изображения: Samsung Electronics

За первые три месяца этого года рост ВВП экономики Южной Кореи в два раза превысил ожидания аналитиков. Полупроводниковая отрасль продолжает оставаться локомотивом корейской экономики, в мае выручка от поставки чипов на экспорт выросла на 54,5% в годовом сравнении, тогда как в сегменте дисплеев прирост составил 15,8%. Поставки твердотельных накопителей за пределы Южной Кореи выросли на 48,4%. Экспортная выручка в полупроводниковом сегменте растёт уже седьмой месяц подряд, но в апреле она увеличилась на 56,1% против 54,5% в мае.

Китайское направление экспортной выручки Южной Кореи в мае прибавило только 8% в годовом сравнении, тогда как американское продемонстрировало рост на 15,6%. Подобная динамика не была оставлена без внимания властями Китая, которые на недавнем трёхстороннем саммите с участием Японии попросили представителей Южной Кореи углубить сотрудничество в сфере развития цепочек поставок компонентов.

#сша #аналитика #финансы #полупроводники #китай #южная корея
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