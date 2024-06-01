Подобная деятельность запрещена на острове.

Тайваньские компании уже давно невольно выступают в роли «кузницы кадров» для китайских конкурентов, поэтому власти острова ещё несколько лет назад ужесточили ответственность за переманивание специалистов в Китай. Понятно, что испытывающие кадровый голод китайские компании эти меры полностью остановить не могли, поэтому органам следствия Тайваня приходится иметь дело с новыми инцидентами в данной сфере. Как сообщает Reuters, недавно на Тайване были предъявлены обвинения восьми китайским компаниям, которые пытались переманить специалистов в обход действующего законодательства.

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Источник изображения: Apple

Среди них упоминается и китайская компания Luxshare, являющаяся крупным подрядчиком Apple по контрактному производству полупроводниковых устройств. Как утверждают следователи, в числе прочих семи компаний она развернула на Тайване деятельность по вербовке персонала в своих интересах. К слову, в 2022 году Luxshare уже обвинялась на Тайване в хищении сведений, составляющих коммерческую тайну, у местного конкурента Catcher Technology. Тогда обвинения были предъявлены 14 фигурантам.

Сейчас в поле зрения тайваньского правосудия попала и китайская компания Dahua Technology, выпускающая камеры и компоненты систем видеонаблюдения. Утверждается, что она открыла на Тайване два представительства, которые действовали по подложным документам, переманивая сотрудников для работы в Китае.