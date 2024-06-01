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Новости Hardware Алексей Сычёв
Протестное выступление на крыше Tesla Model 3 обернулось для китаянки обвинениями в клевете и штрафом в $23 400
Шоу Маска, за участие в котором надо платить.

Отсутствие у компании Tesla централизованной пресс-службы никак не мешает ей отстаивать свои интересы в сфере информационной политики, что доказывается недавней публикацией Nikkei Asian Review. Источник напоминает, что на Шанхайской автомобильной выставке в 2021 году одна из посетительниц забралась на крышу демонстрируемого на стенде Tesla электромобиля Model 3 и начала привлекать к себе внимание выкриками о наличии у этих машин проблем с безопасностью. Её суждения были основаны на опыте отца, который попал в аварию якобы из-за неисправности тормозной системы аналогичного электромобиля.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Проведённое Tesla расследование показало, что упоминаемый экземпляр Model 3 ускорился из-за нажатия водителем педали акселератора и несоблюдения им безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля, с тормозами всё было в порядке. Чжан Ячжоу (Zhang Yazhou), которая стала участницей протестной акции в 2021 году, не предоставила суду результатов технической экспертизы попавшего в аварию электромобиля и доказательств неисправности тормозной системы. В суде она призналась, что её умозаключение о наличии такой неисправности было субъективным суждением. При этом её участие в протестной акции на крупном мероприятии привлекло внимание общественности и причинило компании Tesla моральный ущерб. За распространение клеветы Чжан Ячжоу была приговорена к выплате $23 400 в пользу компании Tesla.

Фигурантом подобного дела стал ещё один гражданин Китая по фамилии Ли, который также утверждал, что его электромобиль Tesla Model 3 попал в аварию из-за неисправности тормозной системы. Поскольку пострадавший в ДТП электромобиль он позже продал другому владельцу, Tesla смогла его выкупить и провести независимую техническую экспертизу, которая показала, что тормозная система была в полном порядке и соответствовала национальным стандартам КНР в области безопасности. Не считая штрафа в $275, который был присуждён по итогам судебного заседания в ноябре 2023 года, ответчик по фамилии Ли не понёс каких-либо издержек перед Tesla.

#tesla #электромобили tesla #судебное разбирательство #дтп с автопилотом tesla
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