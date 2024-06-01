Прибыльность бизнеса начала страдать.

Своё былое величие японская корпорация Sony в сегменте полупроводниковых компонентов сохранила преимущественно на направлении выпуска датчиков изображения для цифровых камер, включая смартфоны. Тем не менее, высокая степень зависимости от спроса на смартфоны вынуждает Sony подстраиваться под конъюнктуру рынка и в случае с темпами расширения производственных мощностей. По данным Nikkei Asian Review, вчера на презентации для инвесторов руководство профильного подразделения Sony было вынуждено заявить о снижении прибыльности бизнеса и принятом в соответствии с этой тенденции решением сократить капитальные затраты на строительство новых предприятий в ближайшие три года.

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Источник изображения: Sony

До марта 2027 года компания Sony намерена потратить на расширение производственных мощностей и их модернизацию не более $4,14 млрд — это на 30% меньше, чем было потрачено в предыдущую трёхлетку. В прошлом фискальном году операционная прибыль подразделения сократилась на 9%, а норма операционной прибыли снизилась с 15 до 12 %. Коррекция планов не помешала Sony начать строительство нового предприятия площадью 370 тыс. кв.м в префектуре Кумамото, которое появится рядом с уже имеющимся. Весь нюанс заключается в том, что компания не будет торопиться с его оснащением оборудованием, и начнёт соответствующий процесс только в случае роста спроса на профильную продукцию. Тем более, что по соседству появятся два предприятия TSMC, которые также готовы обслуживать интересы Sony.