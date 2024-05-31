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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla придётся отозвать 125 227 электромобилей из-за проблем с ремнём безопасности
Устранить проблему можно программным обновлением дистанционно.

Агентству Reuters в очередной раз стало известно о предписании агентства NHTSA, которое в США отвечает за безопасность дорожного движения, которое требует от компании Tesla устранить дефект на 125 227 проданных в США электромобилей четырёх моделей, связанный с некорректной работой системы оповещения о непристёгнутом ремне безопасности водителя.

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Источник изображения: BYD

В отдельных случаях предупреждение о необходимости пристегнуться не выдаётся, а потому потенциальная небрежность водителя может привести к печальным последствиям, как рассуждают американские регуляторы. Tesla предстоит дистанционно обновить программное обеспечение на части электромобилей Model S, выпущенных с 2012 по 2024 годы, части электромобилей Model X (2015-2024), Model 3 (2017-2023) и Model Y (2020-2023). Обновление достигнет бортовых компьютеров этих электромобилей в следующем месяце. В качестве меры по предотвращению подобных ситуаций Tesla собирается исключить влияние датчика присутствия водителя в кресле на работу системы оповещения. Во внимание будет приниматься только сигнал датчика замка ремня безопасности и состояние силовой системы электромобиля — если он «заведён» (хотя к электромобилю это определение и не применимо), то система будет при начале движения отслеживать состояние замка ремня безопасности на водительском кресле.

#сша #tesla #электромобили tesla #nhtsa #отзывная кампания
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