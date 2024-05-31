Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Евросоюз не станет вводить повышенные пошлины на китайские электромобили ранее 10 июня
Помешают парламентские выборы, но потом надо будет поторопиться.

Европейские власти начали расследование в отношении китайских электромобилей ещё 4 октября прошлого года, поэтому региональное законодательство позволяет им в течение девяти месяцев с этого момента вводить какие-то меры, направленные на защиту собственного рынка. Уже к началу марта Еврокомиссия пришла к выводу, что китайские электромобили получаются настолько дешёвыми из-за активного субсидирования производителей со стороны властей КНР. Агентство Reuters сообщает, что отведённый законом срок для принятия решений о повышении таможенных тарифов в Европе истекает в июле, но намеченные на 6-9 июня парламентские выборы помешают Еврокомиссии принимать такое решение, поэтому соответствующие меры будут утверждены не ранее 10 июня.

реклама

Источник изображения: BYD

Напомним, сейчас таможенные пошлины на ввоз китайских электромобилей в Европу не превышают 10%, и это делает машины из Поднебесной более привлекательными по сравнению с продукцией европейских компаний даже с учётом логистики и налогов, уплачиваемых при продаже. По оценкам экспертов, властям Европы следует поднять ставки таможенных пошлин до 55% минимум, чтобы обеспечить паритет цен на рынке электромобилей в этом регионе. Американские власти недавно решили поднять пошлины на ввоз китайских электромобилей до 100% со следующего года.

#электромобили #евросоюз #европа #китайские производители #пошлины
+
Написать комментарий (0)
В разработке электромобиля за 20 000 евро Renault будет полагаться на китайского партнёра
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
70
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
22
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
36
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
4
Обзор сериала Сёгун
5
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
ТОП-5 мониторов для киберспорта — рейтинг 2024 года
4
Япония намерена занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей
4
FT: Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует
+

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
13:58
большей чуши давно не читал ...
В США может появиться специальная версия TikTok
Yarik Yariy
13:57
Меня полностью устраивает 10ка от флибустьера. Удобный красивый дизайн и хорошая функциональность. Все лишнее вырезано. В 11 винде вообще не вижу никакого смысла.
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
Александр
13:54
Ой ли? А чё тогда ТикТок душат? Там же свобода слова - говори, показывай что хочешь! А выйдите на митинг в Вашингтоне скандируя: байдена на мыло! Угадаете чем это кончится?)) По вопросу жестокой цензу...
В США может появиться специальная версия TikTok
Шнур
13:53
Шэффф....фсё прапала шэффф.... с клыента гипс зафтра снымают. Если народ почитает про самолет и про ракеты поймут что сааб будет прикрыт а миги будут сбиты до перехвата так как прийдетмя зайти в зону ...
Обновлённый дрон-разведчик Supercam С350M передает видео сразу на средства поражения
Quatro
13:51
Свобода слова в США, очень смешно. https://www.interfax.ru/world/958256
В США может появиться специальная версия TikTok
erno
13:51
Ты хоть научись правильно писать фамилию экс президента США , которой Россия платит дань с 91года.
Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным во всех предъявленных обвинениях
Михаил Авраменко
13:42
А разве только Россия вносила поправки и обнуляла сроки главы государства? Почему другим можно а нам нельзя?
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
Amp Ampowitzky
13:41
Ну и где ссылка на это?
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
Ivan Mikhailov
13:39
В России цензура значительно сильнее, чем в США. Россия: Законы: Суровые ограничения на критику армии и использование слова "война". Контроль: Государственный контроль над СМИ, блокировка независимых...
В США может появиться специальная версия TikTok
Kaabar
13:30
А нас-то за что?!! (С)
Китай ограничивает экспорт в западные страны некоторых материалов и товаров военного назначения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем