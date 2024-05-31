Помешают парламентские выборы, но потом надо будет поторопиться.

Европейские власти начали расследование в отношении китайских электромобилей ещё 4 октября прошлого года, поэтому региональное законодательство позволяет им в течение девяти месяцев с этого момента вводить какие-то меры, направленные на защиту собственного рынка. Уже к началу марта Еврокомиссия пришла к выводу, что китайские электромобили получаются настолько дешёвыми из-за активного субсидирования производителей со стороны властей КНР. Агентство Reuters сообщает, что отведённый законом срок для принятия решений о повышении таможенных тарифов в Европе истекает в июле, но намеченные на 6-9 июня парламентские выборы помешают Еврокомиссии принимать такое решение, поэтому соответствующие меры будут утверждены не ранее 10 июня.

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Источник изображения: BYD

Напомним, сейчас таможенные пошлины на ввоз китайских электромобилей в Европу не превышают 10%, и это делает машины из Поднебесной более привлекательными по сравнению с продукцией европейских компаний даже с учётом логистики и налогов, уплачиваемых при продаже. По оценкам экспертов, властям Европы следует поднять ставки таможенных пошлин до 55% минимум, чтобы обеспечить паритет цен на рынке электромобилей в этом регионе. Американские власти недавно решили поднять пошлины на ввоз китайских электромобилей до 100% со следующего года.