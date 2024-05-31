Но окончательные штрихи к дизайну и технологиям добавит самостоятельно.

Несостоявшийся альянс Volkswagen и Renault в сфере разработки и производства доступного электромобиля для европейского рынка вынудил французского автогиганта искать партнёров в Китае, как поясняет Bloomberg. По крайней мере, часть работ по проектированию машины будет поручена какой-то китайской компании, имеющей соответствующий опыт, как сообщает источник.

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Источник изображения: Bloomberg

Возрождённая в электрическом исполнении модель Twingo будет проходить окончательную доводку французскими специалистами, но сотрудничество с китайской компанией поможет Renault сократить затраты не только времени, но и денег. В продажу компактный недорогой электромобиль должен поступить в 2026 году. Помимо Volkswagen, свои недорогие электромобили к тому времени выкатить на европейский рынок готов и концерн Stellantis, который будет предлагать Citroen e-C3 в новой модификации с начала следующего года, и эта машина также будет разработана в сотрудничестве с китайской компанией (Leapmotor). Нет ничего удивительного в том, что Renault решила пойти аналогичным путём.