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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В разработке электромобиля за 20 000 евро Renault будет полагаться на китайского партнёра
Но окончательные штрихи к дизайну и технологиям добавит самостоятельно.

Несостоявшийся альянс Volkswagen и Renault в сфере разработки и производства доступного электромобиля для европейского рынка вынудил французского автогиганта искать партнёров в Китае, как поясняет Bloomberg. По крайней мере, часть работ по проектированию машины будет поручена какой-то китайской компании, имеющей соответствующий опыт, как сообщает источник.

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Источник изображения: Bloomberg

Возрождённая в электрическом исполнении модель Twingo будет проходить окончательную доводку французскими специалистами, но сотрудничество с китайской компанией поможет Renault сократить затраты не только времени, но и денег. В продажу компактный недорогой электромобиль должен поступить в 2026 году. Помимо Volkswagen, свои недорогие электромобили к тому времени выкатить на европейский рынок готов и концерн Stellantis, который будет предлагать Citroen e-C3 в новой модификации с начала следующего года, и эта машина также будет разработана в сотрудничестве с китайской компанией (Leapmotor). Нет ничего удивительного в том, что Renault решила пойти аналогичным путём.

#электромобили #европа #китайские производители #renault
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