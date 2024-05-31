У последней из компаний есть ещё один крупный клиент сопоставимого масштаба.

Квартальный отчёт NVIDIA по форме 10-Q появился на сайте компании лишь на днях, хотя в целом за период она отчитывалась на прошлой неделе, поэтому погрузиться в его изучение мы планировали завтра, но представители UBS оказались проворнее, установив, что в минувшем квартале два крупных клиента формировали более 10% выручки NVIDIA каждый. Подобные зависимости обычно упоминаются в отчётности американских компаний, поскольку считается, что высокая концентрация источников выручки формирует свои риски для бизнеса.

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Источник изображения: NVIDIA

Какую именно долю выручки NVIDIA в прошлом квартале формировали два крупных клиента, не уточняется, но аналитики UBS полагают, что одним из них наверняка является корпорация Microsoft, закупающая ускорители вычислений в крупных объёмах. Напомним, что около 90% выручки NVIDIA сейчас получает в серверном сегменте, поэтому именно он влияет на бизнес компании в максимальной степени. По оценкам UBS, в прошлом году Microsoft определяла 19% всей выручки NVIDIA. Кто является вторым крупным клиентом NVIDIA, представители UBS не уточняют, но речь наверняка может идти о провайдере облачных услуг.