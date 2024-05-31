Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японская Rapidus будет привлекать под выпуск 2-нм чипов финансовые гарантии государства
Иначе банки не готовы рисковать деньгами.

К 2027 году компания Rapidus собирается наладить выпуск 2-нм чипов для сторонних заказчиков, но с финансированием проекта возникают некоторые трудности, как поясняет Nikkei Asian Review. Затраты на строительство предприятия могут достичь $31,8 млрд. Наиболее активную поддержку Rapidus до сих пор оказывало государство, но компания пытается привлечь кредиты банков, хотя те неохотно идут на сотрудничество, поскольку у молодого производителя просто нет никакого опыта в довольно рискованном высокотехнологичном бизнесе.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Властям Японии и в этом случае придётся выступить поручителем по предоставляемым Rapidus кредитам, как отмечает источник. Правительство страны уже выделило около $5,9 млрд субсидий, но оставшиеся средства придётся вносить как инвесторам Rapidus, так и кредиторам. Первые, надо сказать, тоже пока не проявляют особой активности, выделив на нужды компании чуть более $47 млн. К строительству предприятия Rapidus должна приступить к 2025 году, тогда же на опытной линии уже начнут выпускаться первые образцы 2-нм чипов. Программа поддержки Rapidus будет обсуждаться в японском парламенте, и существует вероятность, что она наткнётся на противодействие со стороны оппозиции.

#полупроводники #литографическое производство #япония #субсидии #rapidus
+
Написать комментарий (0)
Новые субсидии в КНР будут направлены на создание оборудования для производства чипов и выпуск материалов
Intel задерживается с началом строительства предприятий в Германии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
28
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
31
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
65
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
21
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
35
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
4
Обзор сериала Сёгун
4
Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта
1
Япония намерена занять треть мирового рынка программно-определяемых автомобилей
+

Сейчас обсуждают

Trydognite
08:55
База))
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
Trydognite
08:51
Ага купил 4к монитор с IPS матрицей и 165Герц на будущее с видеокартой rx580 и наслаждаешься))). Про БП согласен.
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
Trydognite
08:46
Смотрел только старую версию сериала в детстве. Было интересно. Новую уже не смотрел, но видел, что хвалят её даже те, кто смотрел старую версию. Поэтому нужно посмотреть, вспомнить былое в новых крас...
Обзор сериала Сёгун
Axel Maz
08:46
Ну, на самом деле, первопричина проблемы в том, что все системы охлаждения лишь снимают тепло с теплораспределительных крышек, и не более того, и как итог, все существующие домашние системы "охлаждени...
Известный оверклокер Der8auer признал проблемы с дорогими кастомными крышками для процессоров Intel
kaissa
08:44
А еще предварительно отпиздить обладателя.)))
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
Артём Николаев
08:43
Дешевле чаще менять середнячков, чем сидеть годами на топе прошлых эпох. Тем более, могут прокатить как с 7700k, который устарел за год, а за два превратился в тыкву.
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
Денис Питенко
08:42
Автор - человек, который сам не понимает о чём он пишет. Где-то что-то услышал и давай писать ерунду под громкими байтящими заголовками. Бездарность. А провести своё сравнение слабо? Ах-да, я забыл с ...
Видеокарты RX 7000 оказались непригодны для игр с ультра настройками и трассировкой лучей в 2К
Олесь Кука
08:40
Были тени Хиросимы, хочешь того..?
Глава МИД Дании считает, что применение ВСУ западного оружия по территории РФ является «самообороной»
Андрей Попов
08:37
Как по мне, Cybertruck полный урод! Переиграли в Cyberpunk 2077...
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
Александр Терешко
08:30
Добавлю, что многим современным онлайн играм нужна не только хорошая видеокарта, но и мощный процессор, с как можно большей производительностью на ядро. Производители игр не затрачиваются на распред...
Анонсирован смартфон OnePlus Ace 3V на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3 и с зарядкой 100 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем