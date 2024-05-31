Иначе банки не готовы рисковать деньгами.

К 2027 году компания Rapidus собирается наладить выпуск 2-нм чипов для сторонних заказчиков, но с финансированием проекта возникают некоторые трудности, как поясняет Nikkei Asian Review. Затраты на строительство предприятия могут достичь $31,8 млрд. Наиболее активную поддержку Rapidus до сих пор оказывало государство, но компания пытается привлечь кредиты банков, хотя те неохотно идут на сотрудничество, поскольку у молодого производителя просто нет никакого опыта в довольно рискованном высокотехнологичном бизнесе.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Властям Японии и в этом случае придётся выступить поручителем по предоставляемым Rapidus кредитам, как отмечает источник. Правительство страны уже выделило около $5,9 млрд субсидий, но оставшиеся средства придётся вносить как инвесторам Rapidus, так и кредиторам. Первые, надо сказать, тоже пока не проявляют особой активности, выделив на нужды компании чуть более $47 млн. К строительству предприятия Rapidus должна приступить к 2025 году, тогда же на опытной линии уже начнут выпускаться первые образцы 2-нм чипов. Программа поддержки Rapidus будет обсуждаться в японском парламенте, и существует вероятность, что она наткнётся на противодействие со стороны оппозиции.