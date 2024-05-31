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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel задерживается с началом строительства предприятий в Германии
Этому мешают сразу несколько причин.

Немецкое издание Volksstimme выяснило, что работы на строительной площадке в Магдебурге, где через несколько лет должны будут появиться два предприятия Intel по выпуску чипов, должны были начаться в уходящем месяце, но этого не случилось в силу целого ряда причин. Как это нередко случается, в график подготовки к строительству вмешались вопросы, связанные с окружающей средой. На месте строительства предприятий Intel находится достаточно плодородный чернозём, и если первоначально толщина слоя оценивалась максимум в 40 см, то подробные исследования позволили установить, что она местами достигает 90 см. Эту плодородную почву необходимо перевезти на новое место, где она принесёт пользу сельскому хозяйству.

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Источник изображения: Intel

Предварительные расчёты показывают, что для выполнения такой подготовки потребуется объём транспортной работы, соответствующий 80 000 самосвалов. Грунт вынимать придётся в любом случае, поскольку этого требует технология строительства. Вывоз чернозёма будет регулироваться отдельным контрактом, к работам теперь после проведения всех необходимых согласований планируется приступить через год. К тому времени будет построен новый участок дороги, который позволит самосвалам быстрее преодолевать путь до будущей строительной площадки.

Во-вторых, Intel всё ещё ждёт одобрения субсидии со стороны Еврокомиссии. Бюджет строительства компания оценивает в 30 млрд евро, из них около 10 млрд евро планируется покрыть субсидиями, но компания рассчитывает на большее. Поставщики и подрядчики Intel интересуются данным проектом, в окрестностях будущих предприятий примерно 450 гектар земли планируется выделить под соответствующие объекты. В этом районе стоимость земельных участков достаточно высока, она достигает 250 000 за гектар, тогда как в сельских районах с достаточно высокой привлекательностью она не превышает 40 000 евро.

#intel #полупроводники #германия #строительство
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