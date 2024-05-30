После просадки в четвёртом квартале.

На протяжении трёх первых кварталов прошлого года, как следует из данных Counterpoint Research, компания Samsung Electronics неплохо чувствовала себя на рынке смартфонов, заняв 22% по итогам первого квартала, и удержав долю в 20% по итогам двух последующих, но к четвёртому скатилась на 16% и уступила лидирующие позиции Apple, которая к тому моменту заняла 23% рынка в натуральном выражении. По всей видимости, выпущенные в сентябре новые модели iPhone привлекли достаточно покупателей.

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Источник изображения: Counterpoint Research

В первом квартале текущего года, как отмечает источник, объёмы поставок смартфонов всех моделей на мировом рынке выросли на 6% до 296,9 млн штук, из них 59,4 млн штук пришлись на долю Samsung (20%), а Apple сократила объёмы поставок на 13% в годовом выражении до 50,5 млн штук и заняла второе место с 17% мирового рынка. При этом объёмы поставок смартфонов Samsung даже чуть-чуть сократились с 60,6 до 59,4 млн штук, но занять первое место это ей не помешало.

Xiaomi занимает третье место с долей 14%, но она больше всех увеличила объёмы поставок смартфонов среди пяти крупнейших игроков рынка — на 34% год к году до 40,8 млн штук.