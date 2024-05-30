Основной подъём наблюдался в образовательном секторе.

Как отмечает Bloomberg, в прошлом фискальном квартале HP Inc впервые с мая 2022 года продемонстрировала рост выручки от реализации персональных систем, к которым относятся готовые настольные компьютеры, мониторы и ноутбуки. Совокупная выручка в размере $12,8 млрд сократилась почти на 1%, её на две трети определяли продажи персональных систем, оставшуюся треть обеспечили системы печати и расходные материалы к ним.

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Источник изображения: HP Inc.

Именно спрос на новые компьютеры со стороны корпоративных клиентов обеспечил рост выручки в сегменте персональных систем на 3% до $8,43 млрд. Продажи ПК корпоративным клиентам в прошлом квартале формировали 49% всей выручки компании, они выросла на 6% до $6,24 млрд, что позволило с запасом компенсировать снижение выручки от реализации персональных систем в потребительском сегменте на 3% до $2,18 млрд. Рынок потребительских ПК определял выручку HP Inc. в прошлом квартале на 17%.

Непосредственно выручку от реализации персональных систем на 74% определяли корпоративные клиенты, потребительским достались только 26%. В целом, объёмы продаж ПК выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причём в коммерческом сегменте они увеличились на 12%, но в потребительском сократились на 1%. Руководство компании ожидает, что во втором полугодии новомодные ПК с функцией ускорения ИИ будут определять до 10% выручки компании от реализации персональных систем, но к 2026 году эта пропорция может вырасти до 50%.