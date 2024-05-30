Но не уверены, когда именно это случится.

В этом году руководство Tesla в лице Илона Маска (Elon Musk) заявило о неожиданном отступлении от намеченного ранее многолетнего плана развития компании, который подразумевал освоение выпуска доступного электромобиля стоимостью около $25 000. Освоить его производство планировалось на предприятии в Мексике, которое должно было появиться в ближайшие пару лет. Теперь сроки появления такой модели отодвинуты на неопределённый период, а в ближайшее время Tesla будет внедрять элементы новой перспективной платформы в конструкцию и технологию производства своих обновляемых моделей, чтобы сделать их более дешёвыми и конкурентоспособными. Между тем, как отмечает Electrek, власти Мексики до сих пор убеждены, что предприятие Tesla в их стране появится.

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Источник изображения: Tesla

Первично о намерениях компании построить предприятие в Мексике было заявлено в марте 2023 года, но к октябрю Tesla дала понять, что не спешит с реализацией этих намерений на фоне озабоченности состоянием мировой экономики. Министр экономики штата Нуэво-Леон Иван Ривас (Ivan Rivas) в интервью местной прессе выразил уверенность, что предприятие Tesla будет построено в этом регионе, и подготовка на мексиканской стороне продолжается, но по срокам строительства нет определённости. В любом случае, мексиканская сторона инвестирует в создание необходимой для предприятия Tesla инфраструктуры. По крайней мере, расширяются дорожные магистрали, ведущие к американской границе, строятся мосты и путепроводы, должны быть построены новые объекты системы водоснабжения.