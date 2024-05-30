Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Мексики уверены, что предприятие Tesla в этой стране всё же появится
Но не уверены, когда именно это случится.

В этом году руководство Tesla в лице Илона Маска (Elon Musk) заявило о неожиданном отступлении от намеченного ранее многолетнего плана развития компании, который подразумевал освоение выпуска доступного электромобиля стоимостью около $25 000. Освоить его производство планировалось на предприятии в Мексике, которое должно было появиться в ближайшие пару лет. Теперь сроки появления такой модели отодвинуты на неопределённый период, а в ближайшее время Tesla будет внедрять элементы новой перспективной платформы в конструкцию и технологию производства своих обновляемых моделей, чтобы сделать их более дешёвыми и конкурентоспособными. Между тем, как отмечает Electrek, власти Мексики до сих пор убеждены, что предприятие Tesla в их стране появится.

реклама

Источник изображения: Tesla

Первично о намерениях компании построить предприятие в Мексике было заявлено в марте 2023 года, но к октябрю Tesla дала понять, что не спешит с реализацией этих намерений на фоне озабоченности состоянием мировой экономики. Министр экономики штата Нуэво-Леон Иван Ривас (Ivan Rivas) в интервью местной прессе выразил уверенность, что предприятие Tesla будет построено в этом регионе, и подготовка на мексиканской стороне продолжается, но по срокам строительства нет определённости. В любом случае, мексиканская сторона инвестирует в создание необходимой для предприятия Tesla инфраструктуры. По крайней мере, расширяются дорожные магистрали, ведущие к американской границе, строятся мосты и путепроводы, должны быть построены новые объекты системы водоснабжения.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #мексика
+
Написать комментарий (0)
Электромобили сильнее загрязняют воздух из-за усиленного износа шин
Xiaomi подтвердила, что работает над второй моделью электромобиля
Volkswagen обещает предложить европейцам электромобиль за 20 000 евро к 2027 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
41
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
81
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
20
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
63
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
19
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
12
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
4
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
6
США намерены разместить на подлодках крылатые ракеты с ядерными зарядами для сдерживания РФ и Китая
8

Сейчас обсуждают

Вацлав Зелинский
05:11
Как счастливый обладатель, с ней оказалось реально намного меньше проблем, чем с 5700хт. Не знаю, насколько это зависело именно от удачи в моем плане, но в принципе, по сравнению с прошлой, вообще кра...
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Илья Годяев
04:56
И последний вопрос, зачем Габену делать новое приложение, если прошивка иксбокса это кастрированный Windows?
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Илья Годяев
04:43
Данте, а что постеснялся написать новость, про выход следующей Call of Duty в Game Pass в день релиза?
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Alexbatz
04:42
Ну не так же все на самом деле. А субсидии при покупке электромобилей и закрытые зоны для въезда ДВС но открытые для электромобилей это разве не прямое и самое откровенное стимулирование покупки элект...
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
Илья Годяев
04:39
Подкаст Сары Бонд надо было слушать) В нём она говорила о следующей консоли, (именно консоли) которая совершит самый большой технический прорыв. В очередной раз поверхностная статья от Данте
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Alexbatz
04:31
Все намного проще - сама идея бизнеса по производству электромобилей возможна только при очень низком уровне образованности населения. Человеку более менее образованному понятно, что экологичность и э...
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
Вячеслав Вахрамеев
03:53
Без доверия, все эти статьи -пшик. Писать можно,бумага всё стерпит. Заставить верить нельзя словами и обещаниями, уже не прокатит)))
Росатом: разрабатываемый в России плазменный ракетный двигатель позволит усилить позиции в космосе
Alagar81
03:20
Вообще пох, покупаю топ/предоп на 5-8 лет, потом все под замену (кроме корпуса и может быть БП и возможно мониторов). Сейчас несколько лет уже 5950х + 6900хт и думаю мне хватит ещё надолго. Ну может В...
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
nukemall
03:20
Чисто политическое решение, правящие США олигархи(а правят там по сути банковские кланы вроде Морганов дающие деньги буржуям помельче под залог акций, имущества итп) выкрутили яйки всем подчиняющимся ...
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
Насрудди Дукуев
03:08
Если не хотят терять прибыль нахрена было блокировать возможность пополнять стим легально? Они походу вообще ебобо, сами заблокировали пополнение теперь жалуются что мы покупаем и делаем деньги сторон...
По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем