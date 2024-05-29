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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японская Rapidus отправила 100 специалистов в США для обучения выпуску 2-нм чипов
Стажировку должны пройти не менее 200 сотрудников.

Молодой и пока не очень известный консорциум Rapidus намеревается к 2027 году освоить на территории Японии контрактный выпуск и упаковку чипов с использованием 2-нм технологии. Для страны, которая давно простилась с амбициями в области передовой литографии, это будет серьёзным идеологическим прорывом. Правда, помогать ей в этом будут бельгийская Imec и американская IBM, поэтому подготовка кадров на последнем из направлений для Rapidus уже началась, как отмечает Business Korea.

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Источник изображения: Business Korea

По данным японских СМИ, группа из 100 сотрудников Rapidus отправилась из Японии в штат Нью-Йорк для обучения технологиям разработки и производства полупроводниковых компонентов с использованием 2-нм литографических норм. На территории исследовательского комплекса IBM в этом американском штате имеется крупнейшая экспериментальная производственная линия в США, позволяющая работать с кремниевыми пластинами типоразмера 300 мм. Именно там IBM удалось получить первые в мире образцы ячеек памяти, выпущенных по 2-нм технологии. Теперь американские специалисты будут передавать накопленный в этой сфере опыт своим японским коллегам из Rapidus.

Это уже вторая группа стажёров Rapidus, отправленная в США. Первая состояла из семи человек, она отправилась за океан ещё в апреле прошлого года. Со временем Rapidus рассчитывает направить на стажировку в IBM до 200 сотрудников. На территории Японии опытное производство чипов по 2-нм технологии Rapidus намеревается запустить ещё в 2025 году.

#сша #полупроводники #литографическое производство #япония #ibm #rapidus
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