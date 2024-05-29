Промышленный шпионаж международного уровня.

История одного только китайского автопрома доказывает, что в понимании большинства китайских бизнесменов заимствование чужого опыта не является чем-то предосудительным, и соответствует тактике «обучения у мастера», пусть даже и без ведома последнего. По информации Business Korea, в прошлом месяце южнокорейская полиция арестовала гражданку КНР, которая передала секретную документацию SK hynix представителям китайской компании Huawei Technologies.

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Источник изображения: SK hynix

Случилось это в июне 2022 года, по версии следствия, а перед этим обвиняемая, ещё будучи сотрудницей китайского подразделения SK hynix, распечатала около 3000 страниц конфиденциальной документации, имеющей отношение к методам производства микросхем памяти, чтобы передать эти бумаги китайской компании Huawei, заинтересованном в получении доступа к подобным технологиям.

Обвиняемая с 2013 года работала в SK hynix с документацией подобного типа, а после перевода в китайское представительство компании консультировала корпоративных клиентов. После передачи документации китайской стороне обвиняемая уволилась из SK hynix, но теперь она арестована и предстала перед судом в Южной Корее. Ей предъявлены обвинения в промышленном шпионаже.