Чтобы хоть в чём-то опередить TSMC и Intel.

Как показывает опыт внедрения 3-нм техпроцесса, опережение TSMC по срокам в этом сегменте не даёт преимущества Samsung с точки зрения привлечения клиентов к своим услугам. Тем не менее, южнокорейский гигант, по данным Business Korea, не намерен выбывать из гонки литографических технологий, и собирается даже ускорить внедрение 1-нм техпроцесса, перенеся его с 2027 на 2026 год. Возможно, об этом компания заявит на технологическом форуме, который пройдёт в середине следующего месяца.

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Источник изображения: Samsung Electronics

На прошлой неделе руководство TSMC подтвердило готовность тайваньской компании освоить 2-нм техпроцесс в 2025 году, как и планировалось. Тем самым представители тайваньского контрактного производителя чипов развеяли слухи, сообщавшие о намерениях TSMC перенести внедрение 2-нм технологии на 2026 год из-за неких технических проблем. Спрос на 2-нм техпроцесс, по мнению представителей TSMC, превысит наблюдавшийся у 3-нм и 5-нм техпроцесса уровень. Кроме того, до конца текущего года компания в три раза увеличит объёмы выпуска 3-нм продукции. TSMC внедрит структуру транзисторов с окружающим затвором (GAA) в рамках 2-нм технологии. Уровень выхода годных изделий на этом направлении уже достиг 90% от целевого — очевидно, на уровне лабораторных экспериментов.