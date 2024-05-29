Возможно, он в сложившихся условиях и не обновит рекорд.

Как отмечает Bloomberg, воодушевление на фондовом рынке, вызванное успехами NVIDIA в сфере систем искусственного интеллекта, пока не позволяет обновить рекорд по доле иностранных инвесторов в капитале тайваньской компании TSMC, которая является контрактным производителем чипов для ускорителей вычислений этой марки. По состоянию на пятницу доля иностранных инвесторов в количестве акций TSMC, находящихся в обороте на тайваньском фондовом рынке, не превышала 75%.

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Источник изображения: NVIDIA

Этот показатель далёк от рекордного, как поясняет Bloomberg, поскольку в 2017 году он превышал 80%. Возможно, в нынешних условиях зарубежные инвесторы просто опасаются вкладывать в средства в капитал компании, чей бизнес сосредоточен на острове, уязвимом как для стихийных бедствий, так и для геополитических конфликтов. При этом динамика курса акций TSMC позволяет говорить о росте с начала года на 47 %, поэтому говорить об отсутствии интереса у инвесторов в целом к этим активам нельзя.