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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen обещает предложить европейцам электромобиль за 20 000 евро к 2027 году
Не китайцами едиными будет жив европейский рынок доступных электромобилей.

Активность китайских производителей электромобилей на экспортном направлении не пугает крупнейшего автопроизводителя Европы, если судить по новым сообщениям на странице Volkswagen Group в социальной сети X. Автогигант заявил, что намерен предложить европейским покупателям электромобиль стоимостью 20 000 евро локального производства в 2027 году, который установит стандарты не только с точки зрения доступности цены, но и в технологической сфере, а также дизайне и качестве сборки.

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Источник изображения: Volkswagen

Речь, по всей видимости, идёт о модели ID.1, которую Volkswagen будет разрабатывать и производить без участия Renault после недавнего распада соответствующего альянса с французским автопроизводителем. Представить модель ID.2 стоимостью около 25 000 евро Volkswagen собирается в 2025 году, этот электромобиль должен будет собираться на предприятии в Испании. Где будут производить более доступный ID.1, не уточняется, но Volkswagen по крайней мере уверен, что это будет происходить на территории Европы.

#электромобили #европа #volkswagen
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