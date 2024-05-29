Не китайцами едиными будет жив европейский рынок доступных электромобилей.

Активность китайских производителей электромобилей на экспортном направлении не пугает крупнейшего автопроизводителя Европы, если судить по новым сообщениям на странице Volkswagen Group в социальной сети X. Автогигант заявил, что намерен предложить европейским покупателям электромобиль стоимостью 20 000 евро локального производства в 2027 году, который установит стандарты не только с точки зрения доступности цены, но и в технологической сфере, а также дизайне и качестве сборки.

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Источник изображения: Volkswagen

Речь, по всей видимости, идёт о модели ID.1, которую Volkswagen будет разрабатывать и производить без участия Renault после недавнего распада соответствующего альянса с французским автопроизводителем. Представить модель ID.2 стоимостью около 25 000 евро Volkswagen собирается в 2025 году, этот электромобиль должен будет собираться на предприятии в Испании. Где будут производить более доступный ID.1, не уточняется, но Volkswagen по крайней мере уверен, что это будет происходить на территории Европы.