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Новости Hardware Алексей Сычёв
Добиться успеха с HBM компании SK hynix позволили выходцы из Samsung
Тот случай, когда «утечка мозгов» имела решающее значение.

Многим обывателям ситуация кажется парадоксальной: являющаяся крупнейшим производителем микросхем памяти южнокорейская компания Samsung Electronics до сих пор не может получить право поставлять свою продукцию семейства HBM для нужд NVIDIA, тогда как более мелкий игрок рынка в лице SK hynix контролирует более половины сегмента HBM именно за счёт тесных взаимоотношений с NVIDIA. По данным TechNews, в таком положении дел отчасти виновата утечка кадров.

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Источник изображения: SK hynix

По крайней мере, источник сообщает, что Samsung на первых порах довольно активно разрабатывала память типа HBM, но команда специалистов перешла в SK hynix, обеспечив тем самым прогресс конкурента в ущерб Samsung Electronics. Впрочем, аналитики убеждены, что без такого крупного поставщика, как Samsung, компания NVIDIA всё равно не сможет эффективно наращивать поставки своих ускорителей вычислений, и рано или поздно они начнут сотрудничать в этой сфере на постоянной основе.

#nvidia #samsung #sk hynix #hbm
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