Речь идёт в основном о продукции Apple.

Данные органов государственной статистики КНР, на которые ссылается Bloomberg, гласят о внушительном росте объёмов поставок на местный рынок смартфонов зарубежных марок — на 52% до 3,5 млн по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Ещё в марте было заметно, что спрос на смартфоны зарубежных производителей в Китае возвращается к росту, поскольку он увеличился на 12% год к году, тогда как в январе и феврале снижался.

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Источник изображения: Getty Images

По всей видимости, на популярности смартфонов зарубежных марок, которые в Китае являются преимущественно продукцией Apple, сказались предоставляемые этой компанией скидки. Во-вторых, как отмечают специалисты Bloomberg Intelligence со ссылкой на результаты социологических опросов, в Китае наблюдается рост спроса на смартфоны стоимостью более $550. Более половины респондентов, по данным источника, сейчас желают купить себе именно такое устройство при выборе следующего смартфона. Apple в таких условиях может прекратить терять рыночные позиции в Китае, как это наблюдалось вскоре после выхода новых флагманских смартфонов Huawei в сентябре прошлого года и апреле текущего.