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Новости Hardware Алексей Сычёв
Подробности о государственных мерах поддержки южнокорейской полупроводниковой отрасли станут известны в июне
Наверняка по традиции предложат налоговые льготы.

Агентство Reuters поясняет, что для правительства Южной Кореи ближайшие недели будут насыщены работой, связанной с законотворческой деятельностью в сфере налоговой политики. Во-первых, будут уточнены параметры налогового стимулирования публичных компаний Южной Кореи, которая направлена на повышение их привлекательности для инвесторов. Правительство хочет стимулировать налоговыми льготами те компании, которые повышают дивиденды и тратят больше средств на выкуп собственных акций.

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Источник изображения: Reuters

Во-вторых, в следующем месяце будут уточнены параметры поддержки национальной полупроводниковой отрасли. Традиционно власти Южной Кореи придерживаются тактики предоставления налоговых льгот, а субсидии как таковые стараются не выделять. Остаётся выяснить, будут ли они отклоняться от этих традиций при формировании новых мер поддержки полупроводниковой отрасли в следующем месяце.

Определённые надежды южнокорейские чиновники возлагают и на трёхстороннее соглашение о свободной торговле с Китаем и Японией, детали которого прорабатывались на этой неделе на встрече лидеров всех трёх стран в Сеуле. Являющаяся крупным экспортёром полупроводниковых компонентов, автомобилей и электроники Южная Корея заинтересована в формировании выгодных условий товарооборота с соседними странами.

#полупроводники #южная корея #субсидии
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