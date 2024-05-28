К такому выводу пришёл профессор одного из тайваньских университетов.

Издание Nikkei Asian Review опубликовало интервью с Конрадом Янгом (Konrad Young), который сейчас преподаёт в одном из тайваньских университетов, а до этого имел опыт работы в разных компаниях, специализирующихся на выпуске чипов, причём в разных странах с разными культурными традициями. По крайней мере, профессор Янг успел поработать в США, Сингапуре, Тайване и Китае, а потому может судить о степени влияния культурных особенностей различных сообществ на специфику труда в полупроводниковой отрасли.

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Источник изображения: UMC

За время своей работы Конрад Янг пришёл к выводу, что присущие конфуцианству традиции создают оптимальные условия для динамичного развития полупроводниковых производств. Это значит, что Китай, Тайвань, Южная Корея и Япония оптимальным образом подходят для выпуска чипов в силу некоторых культурных традиций в корпоративном секторе.

Процесс изготовления полупроводниковых компонентов порой поделён на сотни и даже тысячи этапов, и на каждом важна точность измерений и соблюдения условий технологического процесса. Столь педантичное отношение к рутинной работе как раз свойственно азиатским культурам, как отмечает профессор. Тем более, что прививаемое с детства местным жителям уважение к старшим и дисциплина в полупроводниковой отрасли помогают эффективнее следовать указаниям наставников, а также в случае необходимости работать сверхурочно без излишних эмоциональных издержек.

Западной культуре более свойственны индивидуализм, а не важность групповой работы, больше поощряется творческое мышление и инновации. Эти качества важны при развитии новых отраслей, но когда технологии необходимо поставить на поток и масштабировать, восточные традиции обеспечивают лучший результат на производстве. Впрочем, Китай с этой точки зрения немного выбивается из общей картины, присущей азиатскому региону. Во-первых, здесь нет поколения инженеров, которые осваивали передовые для своего времени технологии в 80-х годах, как на Западе. Из-за этого вся китайская полупроводниковая промышленность фактически зарождалась стараниями людей, которые родились на Тайване и образование получали в США.

Во-вторых, развитию китайской полупроводниковой промышленности сейчас мешают высокие темпы экспансии. Они не позволяют одному специалисту набраться достаточно опыта на одной должности, люди меняют место работы слишком часто, и это идёт в ущерб общему уровню компетентности.