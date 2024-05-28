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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель SenseTime убеждён, что Китай в сфере ИИ сможет наверстать отставание от США
Люди — новая нефть.

Агентство Bloomberg в какой-то мере оказало медвежью услугу сооснователю китайского разработчика систем искусственного интеллекта SenseTime Сюй Бину (Xu Bing), вытянув из него в ходе интервью признание о готовности этой компании использовать разработанные в Китае полупроводниковые компоненты для развития собственной вычислительной инфраструктуры. Как известно, под американскими санкциями уже находятся и Huawei, и Biren Technology, не говоря уже о ведущем контрактном производителе чипов SMIC.

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Источник изображения: SenseTime

Сюй Бин признался, что Китай наблюдает нехватку ресурсов, по производительности вычислений страна отстаёт от американских лидеров рынка раз в десять, как он считает, но Азия в целом богата как на таланты, так и на данные для работы с искусственным интеллектом, поэтому Китаю вполне по силам наверстать упущенное. Кстати, сама SenseTime тоже находится под санкциями США — американским инвесторам запрещено вкладывать деньги в капитал этой китайской компании.

По мнению сооснователя SenseTime, вычислительные ресурсы по специфике своего распространения на рынке сопоставимы с потребительскими товарами, поэтому их нехватка рано или поздно будет преодолена, а у Китая к тому же есть ёмкий рынок, человеческие ресурсы и массивы данных, которые можно эффективно использовать для развития систем искусственного интеллекта. Отставание от США в этой сфере не будет сохраняться вечно.

#сша #китай #искусственный интеллект #sensetime
Источник: bloomberg.com
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