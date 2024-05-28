Уже в этом году.

По прогнозам Morgan Stanley, в текущем году на первичном рынке доля ПК, поддерживающих ускорение работы систем искусственного интеллекта за счёт встроенных нейронных процессоров, не превысит 2%, но уже к 2028 года она достигнет 65%. Наиболее активно переходить на такую платформу будут корпоративные пользователи, поскольку перенос части вычислений из облака на клиентские ПК не только сокращает время обработки запроса, но и делает её дешевле, а также снимает ряд вопросов в сфере информационной безопасности.

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Источник изображения: Dell

Глава и основатель Dell Майкл Делл (Michael Dell) недавно заявил, что операции, требующие формирования логических выводов, могут быть на 75% эффективнее при выполнении силами локальных компьютеров по сравнению с облачной инфраструктурой, и до 83% руководителей по информационным технологиям опрошенных корпораций в этом году планируют начать перенос вычислительных нагрузок из облачных систем искусственного интеллекта на локальные ПК. Словом, этот производитель компьютеров заинтересован в подобной тенденции, а потому такая картина ближайшего будущего его полностью устраивает.