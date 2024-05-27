Разнообразие появится, а вот выбора не будет.

Китайская компания Xiaomi всеми силами старается нарастить объёмы выпуска электромобилей SU7, представленных в конце марта, а потому к выбору поставщиков тяговых батарей подходит максимально прагматично, как поясняет CnEVPost. С прошлой субботы заказчики базовой комплектации SU7 будут в произвольном порядке получать машины, оснащаемые тяговой батареей либо BYD, либо CATL. Ранее базовая версия SU7 комплектовалась исключительно тяговыми аккумуляторами, выпускаемыми дочерней компанией BYD — FinDreams.

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Источник изображения: Xiaomi

Впрочем, с точки зрения потребителя характеристики батареи не будут особо зависеть от конкретного производителя. В обоих случаях это будет батарея типа LFP, обеспечивающая запас хода 700 км по циклу CLTC, а также позволяющая восполнить до половины этого запаса за 15 минут при использовании специальной станции экспресс-зарядки. На базовую версию Xiaomi SU7 приходится около 30% заказов, поэтому упоминаемые изменения затронут менее трети всех покупателей электромобиля. К слову, сроки ожидания по-прежнему превышают семь месяцев, но с введением в июне двухсменного режима работы предприятия в Пекине, на котором машины этой модели производятся, ситуация с поставками должна улучшиться. По итогам текущего года Xiaomi рассчитывает выпустить не менее 120 000 электромобилей.