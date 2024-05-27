Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
Разнообразие появится, а вот выбора не будет.

Китайская компания Xiaomi всеми силами старается нарастить объёмы выпуска электромобилей SU7, представленных в конце марта, а потому к выбору поставщиков тяговых батарей подходит максимально прагматично, как поясняет CnEVPost. С прошлой субботы заказчики базовой комплектации SU7 будут в произвольном порядке получать машины, оснащаемые тяговой батареей либо BYD, либо CATL. Ранее базовая версия SU7 комплектовалась исключительно тяговыми аккумуляторами, выпускаемыми дочерней компанией BYD — FinDreams.

реклама

Источник изображения: Xiaomi

Впрочем, с точки зрения потребителя характеристики батареи не будут особо зависеть от конкретного производителя. В обоих случаях это будет батарея типа LFP, обеспечивающая запас хода 700 км по циклу CLTC, а также позволяющая восполнить до половины этого запаса за 15 минут при использовании специальной станции экспресс-зарядки. На базовую версию Xiaomi SU7 приходится около 30% заказов, поэтому упоминаемые изменения затронут менее трети всех покупателей электромобиля. К слову, сроки ожидания по-прежнему превышают семь месяцев, но с введением в июне двухсменного режима работы предприятия в Пекине, на котором машины этой модели производятся, ситуация с поставками должна улучшиться. По итогам текущего года Xiaomi рассчитывает выпустить не менее 120 000 электромобилей.

#xiaomi #xiaomi su7 #электромобили xiaomi #элеткромобили
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi подтвердила, что работает над второй моделью электромобиля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять лучших основных боевых танков в мире по версии издания The National Interest
18
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Май)
8
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
5
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
243
Собираем игровую сборку ПК для запуска Dota 2 и Counter-Strike 2 всего за 40 000 рублей
7
Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО
18
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth (Eurogamer)
2
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
2
Обзор комбинированного пуско-зарядного устройства TrendVision Start Compressor (4в1)
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
13:48
Вообще-то, Китай давно вымывает специалистов всех направлений и уровней с Тайваня. Условия работы на Тайване, и местные законы, весьма жёсткие. По сути остров до сих пор находиться в состоянии военног...
Власти Тайваня уверены, что могут ограничить экспорт передовой литографии в США
Бот_Пригожина_03081
13:47
Всему своё время, долбoeбина ты тупая.
Spiegel: Страны Балтии и Польша введут свои войска на территорию Украины в случае прорыва России
Легенда
13:47
так главное заголовок а чё там написано ваще пофиг. главно чтоб 6к символов было. и байт заголовок. статьи тут всёравно никто не читает.
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
Евгений Бураков
13:47
Его условно-бесплатная лицензия. Там везде но, и ответственности ни какой.
Embracer Group не оправдала ожиданий — Alone in the Dark снова потерпела неудачу
wsrtuwr6uw6
13:45
как то так у тебя получается:
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
Колючка
13:44
В Москве есть за 62
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
Колючка
13:42
АМД - компания ржи!
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
Легенда
13:40
по моим подчётам коменты ваще херня. у меня в статье 20 коментов было а просмотров 40к. а это около 3к денег на карту за блог. вот думаю написать статья типо : Почему мне не нужна девушка и при чём т...
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
wsrtuwr6uw6
13:38
у нас тут не угадаешь, выстрелит или нет. Все зависит от количества местных лентяев за компом и напряженности пиздежа в других темах.
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
Легенда
13:36
чё в опусе? я уже забыл когда тут опусы читал. но судя по коментам у местных подгорело а значит миссия опуса выполнена! как автор блогов на клокеше вам пишу.
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем