Они будут оправдывать свою более высокую стоимость быстрее именно в этом варианте применения.

Исполнительный вице-президент Lenovo Лука Росси (Luca Rossi) в интервью ресурсу South China Morning Post пояснил специфику подхода крупнейшего в мире производителя ПК к развитию функций, ориентированных на ускорение искусственного интеллекта. В Китае компания вынуждена опираться на программные решения собственной разработки и свои системы искусственного интеллекта, поскольку местное правительство не разрешает пересылать за пределы страны данные, имеющие отношение к персональной информации граждан. При работе систем искусственного интеллекта такие данные неизбежно обрабатываются, но в Китае их можно хранить только на серверах внутри страны.

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Источник изображения: Lenovo

Если рассматривать широкую трактовку термина «ПК для ИИ» (AI PC), то Lenovo оценивает их долю в своих структурах поставок по итогам текущего года в 15 или 20 процентов. Под этой критерий будут попадать все ПК, оснащённые процессорами, способными выполнять более 10 трлн операций в секунду. В более узком понимании ПК для ИИ, которое в трактовке Lenovo подразумевает наличие специализированного программного обеспечения, прогноз компании ограничивает их масштабы экспансии 10% рынка новых компьютеров. В целом, как считает представитель Lenovo, корпоративные клиенты будут на первом этапе более активно покупать такие ПК, поскольку стоимость последних будет выше привычной, а оправдать её можно будет лишь за счёт повышения эффективности работы с приложениями для бизнеса. У рядовых пользователей будет меньше стимулов переплачивать за новые функции только ради своего удобства.