Но это легко сказать, а не сделать.

Премьер Государственного совета КНР Ли Цян (Li Qian), как отмечает Reuters, во время трёхсторонней встречи с участием премьер-министра Японии в Сеуле призвал руководство Samsung Electronics смелее вкладывать деньги в развитие китайской экономики. Как известно, у корейского гиганта на территории Китая имеется крупное производство микросхем памяти, но его развитие затруднено американскими санкциями.

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Источник изображения: Reuters

За шесть предыдущих лет Samsung вложила в развитие своего бизнеса в Китае около $24 млрд, как поясняют китайские СМИ. Дальнейшая экспансия Samsung в КНР ограничивается правилами экспортного контроля США, которые запрещают третьим странам поставлять в недружественные государства оборудование для выпуска чипов определённого класса. Samsung пока освобождена от согласования каждой партии оборудования, поставляемой в Китай, но это не значит, что ей предоставлен карт-бланш. Во-вторых, Samsung вынуждена ограничить развитие своего бизнеса в Китае на десять лет после предоставления властями США субсидий на строительство предприятий в штате Техас.