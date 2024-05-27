По крайней мере, им придётся это сделать вслед за государством.

В самом конце прошлой недели, как сообщает Bloomberg, китайские инвесторы с государственным участием учредили третью фазу так называемого Big Fund, средства которого будут вкладываться в развитие национальной полупроводниковой промышленности. Всего удалось привлечь на соответствующие нужды около $47,5 млрд, причём самым большим инвестором оказалось Министерство финансов КНР, но муниципальные власти Пекина и Шэньчжэня тоже вложились.

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Источник изображения: SMIC

Как считается, в случае с Шэньчжэнем средства фонда будут направлены на развитие предприятий по выпуску чипов, обслуживающих интересы компании Huawei Technologies. Эта новость вызвала подъём на китайском фондовом рынке. Акции крупнейшего контрактного производителя чипов, компании SMIC, выросли в цене на 5,4%. Более скромный соперник в лице Hua Hong Semiconductor тоже столкнулся с ростом котировок более чем на 6%. Конечно, на фоне направленных на аналогичные цели США и Евросоюзом $81 млрд субсидий размер китайского фонда может показаться непропорциональным, но предыдущие попытки властей Поднебесной стимулировать развитие производителей чипов обеспечивали адекватный прогресс, поэтому для местного рынка это хорошая новость.