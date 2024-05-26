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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Стартап Илона Маска создаст суперкомпьютер на базе Nvidia H100 для поддержки ИИ-бота Grok
Например, для обучения языковой модели Grok 2 использовались ресурсы 20 тыс. ускорителей H100.

Компания xAI, основанная Илоном Маском, намеревается запустить мощный суперкомпьютер для поддержки работы искусственного интеллекта, управляющего ботом Grok. Об этом Илон Маск сообщил в ходе недавнего инвесторского мероприятия, упоминая возможное сотрудничество с корпорацией Oracle. Подробности плана партнёрства или комментарии от корпораций не последовали.

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Суперкомпьютер, запуск которого должен состояться осенью следующего года, планируется оснастить ускорителями Nvidia H100. Известно объёмное использование этих ускорителей компанией – 20 тысяч чипов на языковую модель Grok 2, при этом для развития следующего поколения ИИ потребуется в пять раз больше. Ускорители Nvidia H100 востребованы в сфере ИИ и дефицитны на рынке, что может усложнить их массовую покупку. Инициатива xAI – отражение амбиций Маска к лидерству в индустрии ИИ, где борьба за доминирование уже разгорается между технологическими гигантами вроде Microsoft, OpenAI и Google.

#nvidia #искусственный интеллект #илон маск #суперкомпьютер #nvidia h100
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beastly77
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Uralskij Tip
15:48
Хорошая статья для всех тех идиотов, которые до сих пор верят, что коллективный Запад хотел напасть на скрепную Рассеюшку.
Стартап Илона Маска создаст суперкомпьютер на базе Nvidia H100 для поддержки ИИ-бота Grok
Pandas
15:43
Так и сравнивайте с "настроенным" вот в чем суть)
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
REY_B_
15:41
Автор написал же, что он наоборот придушил. Он же не виноват, что у АМД "придушить" равноценно "разогнать". И в конце концов, мы оверы, мы должны настраивать железо!
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Пыся Камушкин
15:39
озон - ссаная цыганская артель по наёбу детей на даллары
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Алексей Полянский
15:38
Ну если однопоток апнут на 20+%, то да
Intel подтвердила выход процессоров Arrow Lake в четвертом квартале 2024 года
REY_B_
15:38
"Это позволит увеличить поступления в госбюджет" - а как же утилизация? Это нецелевое расходование средств, т.е. по сути воровство! И вообще, нынешние "экономисты" все поголовно те ещё дурилки картонн...
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Pandas
15:36
Так никто и не спорит. Из коробки и тестируйте. А руками это уже разгон. Просто автор приводит в хлам разогнанный 7900xtx к тесту геймгпу, где тесты карт идут в стоке, с завода. Вот и все.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Китя
15:33
и разъем не горит. а только плавится.
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Pandas
15:33
Какой кирпич или восстановленная от самого озона? О чем ты?
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
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