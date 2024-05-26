Например, для обучения языковой модели Grok 2 использовались ресурсы 20 тыс. ускорителей H100.

Компания xAI, основанная Илоном Маском, намеревается запустить мощный суперкомпьютер для поддержки работы искусственного интеллекта, управляющего ботом Grok. Об этом Илон Маск сообщил в ходе недавнего инвесторского мероприятия, упоминая возможное сотрудничество с корпорацией Oracle. Подробности плана партнёрства или комментарии от корпораций не последовали.

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Суперкомпьютер, запуск которого должен состояться осенью следующего года, планируется оснастить ускорителями Nvidia H100. Известно объёмное использование этих ускорителей компанией – 20 тысяч чипов на языковую модель Grok 2, при этом для развития следующего поколения ИИ потребуется в пять раз больше. Ускорители Nvidia H100 востребованы в сфере ИИ и дефицитны на рынке, что может усложнить их массовую покупку. Инициатива xAI – отражение амбиций Маска к лидерству в индустрии ИИ, где борьба за доминирование уже разгорается между технологическими гигантами вроде Microsoft, OpenAI и Google.