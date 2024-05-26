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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC производит 99% чипов для ускорителей систем искусственного интеллекта
И делает это на весьма уязвимом Тайване.

Тема «дистанционного отключения» оборудования ASML, эксплуатируемого на Тайване, в случае вторжения Китая на остров, на уходящей неделе получила дополнительное развитие на страницах сайта Bloomberg. Дело в том, что тайваньского министра технологий Ву Чэн Вэня (Wu Cheng-wen) вскоре после его назначения на этот пост местные парламентарии стали спрашивать о наличии соответствующей возможности.

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Источник изображения: ASML

Новоиспечённый чиновник пояснил, что поскольку современное оборудование в высокотехнологичных отраслях требует подключения к глобальной информационной сети, то возможность управления им дистанционно, а также отключения в случае необходимости действительно существует.

Тем временем, старший вице-президент TSMC Кевин Чжан (Kevin Zhang) во время своего выступления в минувший четверг заявил, что компания сейчас выпускает 99% мирового объёма чипов, используемых в ускорителях вычислений для систем искусственного интеллекта. Звучит правдоподобно, учитывая традиционное сотрудничество NVIDIA и AMD с TSMC, а также скромные объёмы выпуска ускорителей Intel в сочетании с временной зависимостью последней от всё той же TSMC в этой сфере.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #искусственный интеллект #тайвань
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Оборудование High-NA EUV компания TSMC начнёт использовать не ранее 2029 года
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