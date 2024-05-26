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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi подтвердила, что работает над второй моделью электромобиля
Но не может о ней рассказать, потому что у вас «докУментов нету».

В середине этого месяца агентство Bloomberg заявило, что компания Xiaomi ведёт разработку электрического кроссовера, который собирается представить не ранее второй половины 2025 года. Подобная модель фигурировала в планах компании изначально, но для дебюта на рынке электромобилей был выбран спортивный седан SU7, которому удалось заинтересовать китайских потребителей. Как поясняет CnEVPost, руководство Xiaomi подтвердило разработку новой модели электромобиля, но не стало конкретизировать сроки и специфику этой машины.

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Источник изображения: CnEVPost

Президент Xiaomi Лю Вэйбин (Lu Weibing) вместо этого заявил, что время говорить о новой модели ещё не пришло, поскольку этого требуют строгие правила компании в сфере конфиденциальности. Зато он подчеркнул, что сейчас компания прилагает максимум усилий к наращиванию объёмов поставок модели SU7. Как стало известно недавно, план по выпуску на этот год увеличен с 100 до 120 тысяч машин, для этого на предприятии в Пекине вводится вторая смена.

#xiaomi #электромобили #xiaomi su7 #электромобили xiaomi
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