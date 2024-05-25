Довольно абстрактное сравнение, но оно показывает масштабы заинтересованности инвесторов.

Капитализация в общепринятом понимании давно стала критерием спекулятивного спроса на активы компании, который к эффективности её деятельности имеет весьма отдалённое отношение. Тем не менее, инвесторы на этот показатель охотно ориентируются, акционеры на росте курса ценных бумаг прилично зарабатывают, поэтому прошедший квартальный отчёт NVIDIA позволил сохранить положительную динамику котировок, и Barron’s поясняет, что на текущих уровнях NVIDIA оценивается в $2,59 трлн.

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Источник изображения: NVIDIA

Это больше, чем Amazon и Tesla вместе взятые, поскольку капитализация первой достигает $1,88 трлн, а компания Илона Маска (Elon Musk) тянет на $554 млрд. Богатейшим человеком планеты он то и дело становится по той причине, что владеет достаточно крупным пакетом акций Tesla, но и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang), как мы могли убедиться накануне, уже продвигается выше из глубины первой двадцатки списка Forbes.

Кстати, аналитики D.A. Davidson являются одними из немногих, скептически оценивающих перспективы дальнейшего роста курса акций NVIDIA. По их мнению, через год или полтора спрос на ускорители вычислений этой марки начнёт снижаться, поскольку разработчики больших языковых моделей сосредоточатся на их оптимизации, а крупные облачные провайдеры начнут продвигать ускорители собственной разработки. Эксперты Freedom Capital Markets также рекомендуют инвесторам обратить внимание на угрозу вторжения Китая на Тайвань, который в значительной степени обеспечивает производство ускорителей для NVIDIA.