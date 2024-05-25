Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA теперь дороже Amazon и Tesla вместе взятых
Довольно абстрактное сравнение, но оно показывает масштабы заинтересованности инвесторов.

Капитализация в общепринятом понимании давно стала критерием спекулятивного спроса на активы компании, который к эффективности её деятельности имеет весьма отдалённое отношение. Тем не менее, инвесторы на этот показатель охотно ориентируются, акционеры на росте курса ценных бумаг прилично зарабатывают, поэтому прошедший квартальный отчёт NVIDIA позволил сохранить положительную динамику котировок, и Barron’s поясняет, что на текущих уровнях NVIDIA оценивается в $2,59 трлн.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Это больше, чем Amazon и Tesla вместе взятые, поскольку капитализация первой достигает $1,88 трлн, а компания Илона Маска (Elon Musk) тянет на $554 млрд. Богатейшим человеком планеты он то и дело становится по той причине, что владеет достаточно крупным пакетом акций Tesla, но и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang), как мы могли убедиться накануне, уже продвигается выше из глубины первой двадцатки списка Forbes.

Кстати, аналитики D.A. Davidson являются одними из немногих, скептически оценивающих перспективы дальнейшего роста курса акций NVIDIA. По их мнению, через год или полтора спрос на ускорители вычислений этой марки начнёт снижаться, поскольку разработчики больших языковых моделей сосредоточатся на их оптимизации, а крупные облачные провайдеры начнут продвигать ускорители собственной разработки. Эксперты Freedom Capital Markets также рекомендуют инвесторам обратить внимание на угрозу вторжения Китая на Тайвань, который в значительной степени обеспечивает производство ускорителей для NVIDIA.

#nvidia #аналитика #финансы #акции #капитализация
+
Написать комментарий (0)
Личное благосостояние основателя NVIDIA перевалило за $90 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
38
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
1
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
20
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
6
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Что известно на сегодня о новой портативной консоли Sony Playstation 4 Portable
4
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
13
Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня: что известно на данный момент
2

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
07:39
О, вам новую методичку подвезли!? Госмонополии, госмонополии.. хрюкай скромнее, там и Украинской госмонополии ни одной нет.
Путин заявил, что переговоры по Украине могут быть только на основе реалий «на земле»
STALKER1972
07:38
СВР России следует уделить ОСОБОЕ внимание этому открытию!!!
Группа ученых из Южной Кореи разработала метод синтеза алмазов при нормальном давлении
seedkls
07:37
Корпус, ссд, озу оверпрайс. Итог:, сборка не народная, а буржуйская
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
STALKER1972
07:34
Байден МОЛОДЕЦ!!! Чем больше сейчас продаст, тем больше Россия заработает на нефтепродуктах через Индию!!!
Байден в попытках повысить свой рейтинг продает стратегические запасы бензина
STALKER1972
07:33
Опять детская батарея!!!
В сеть попала первая информация о смартфоне Redmi Note 14 Pro
STALKER1972
07:32
Я жду эту игру на ПК!!!
Анонс Doom: The Dark Ages уже близок
Руслан Кондратьев
07:29
Синоним любителя кожаной куртки - ждун 😂
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
Опричник
07:23
Не жди. Алмаз хоть и твёрдый, но очень хрупкий ))
Группа ученых из Южной Кореи разработала метод синтеза алмазов при нормальном давлении
Nvidia&Intel Hater
07:22
Бегает от него.как и трусикер.Потом, если сами не сдохнут,найдем и того и другого и отсальных ципсят и вздернем.как красиво они висели в свое время.
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
Garthar
07:22
Пфф как будто в первый раз. В начале конфликта таких было десятки
ВСУ показали кадры из игрового симулятора DCS, выдав их за якобы сбитый Су-25 ВКС России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем