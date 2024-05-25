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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Прототипы Waymo замечены в выезде на полосу встречного движения
А ещё они допускали наезд на неподвижные объекты.

Принадлежащую Alphabet компанию Waymo можно считать «ветераном» испытаний беспилотных такси на территории США, поскольку она приступила к ним давно и одновременно располагает внушительным парком прототипов. Способность последних корректно действовать в аварийных ситуациях недавно озаботила агентство NHTSA, которое в середине месяца запустило расследование. Как отмечает Bloomberg, к настоящему времени выявлены ещё девять инцидентов, в которых прототипы Waymo либо совершили наезд на препятствие, либо грубым образом нарушили правила дорожного движения.

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Источник изображения: Waymo

По крайней мере, сейчас следствие изучает обстоятельства 17 инцидентов, в ходе которых прототипы Waymo совершали наезд на ограждения, ворота или припаркованные транспортные средства, а в 5 случаях они опасным образом нарушали правила дорожного движения. Например, фиксировались случаи выезда прототипов Waymo на полосу встречного движения при наличии там других машин. Подобные расследования могут длиться месяцами, и если регуляторам удаётся обнаружить дефекты в управляющем программном обеспечении, разработчикам предписывается исправлять их незамедлительно, либо приостанавливать эксплуатацию транспортных средств до выхода обновлений, обеспечивающих необходимый уровень безопасности.

#google #автопилот #waymo #расследование #alphabet #nhtsa
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