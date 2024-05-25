Он стал шестым в гамме цветов автопроизводителя и одним из наиболее дорогих.

Для автопроизводителя, претендующего на место в премиальном сегменте со своими электромобилями Model S и Model X, компания Tesla предлагает их покупателям довольно скупой выбор модификаций, опций и вариантов окраски. Последние до недавних пор были ограничены набором из пяти цветов, причём базовым считался серый, а белый перламутр, синий и чёрный металлики требовали доплаты в $1500, тогда как фирменный красный компания оценивала в $2500.

Отныне, как сообщает Electrek, гамма цветов Tesla Model S и Model X пополнилась серебристым Lunar Silver, который по сути является серебристым металликом и добавлением небольшого количества голубого пигмента. Доплата за новый цвет также составляет $2500.

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Источник изображения: Tesla

Используя пигменты нового поколения, как поясняет автопроизводитель, компания добивается игры света и тени, выгодно подчёркивающей формы и изгибы кузова электромобилей Model S и Model X. Освещённые участки кузова становятся ярче, а тени более глубокими. Несомненно, у готовых заплатить более $66 000 за базовый седан Model S покупателей наверняка найдутся дополнительные $2500 за новый эффектный цвет кузова машины.