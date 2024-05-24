И сам он не является сторонником подобных мер.

Участие Илона Маска (Elon Musk) в дистанционном формате в конференции VivaTech, как сообщает CNBC, позволило аудитории мероприятия оценить отношение главы Tesla к шагам американских властей, которые недавно постановили поднять импортные пошлины на ввоз в США электромобилей китайского производства с 25 до 100 %. Подчеркнём, что даже продаваемые в США электромобили Tesla в ряде случаев комплектуются тяговыми аккумуляторами китайского производства, так что интересы Илона Маска эти изменения в законодательстве так или иначе затрагивают.

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Глава Tesla простодушно заявил, что не просил у президента США поднимать пошлины на китайские электромобили. Фактически, соответствующие новости стали для него сюрпризом. Сам Илон Маск не является сторонником регулирования рынка подобными методами, хотя ранее и признавал, что отсутствие торговых барьеров на пути китайских электромобилей рано или поздно позволило бы им буквально захватить мировой рынок.

«Tesla неплохо конкурирует на китайском рынке без каких-либо преференций или особых условий по тарифам, я не являюсь сторонником тарифов», — подчеркнул глава компании. Он также признался, что вообще не является сторонником каких-либо стимулов при продаже электромобилей, а также машин, потребляющих продукты нефтепереработки или газомоторное топливо. Когда его спросили, помогут ли американские тарифы компании Tesla вывести на рынок недорогой электромобиль, связь с Маском оборвалась на длительное время, и он не успел ответить на этот вопрос.