Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Едва наладив поставки ускорителей H20 в Китай, компания NVIDIA уже предлагает их со скидками
Huawei в этом смысле сами с усами.

Загадочные причитания финансового директора NVIDIA на вчерашней квартальной конференции о снижении выручки в Китае и возникновении более высокой конкуренции на местном рынке нашли своё объяснение в сегодняшней публикации Reuters. По собственным каналам источник выяснил, что NVIDIA лишь в прошлом месяце начала массовые поставки своих ускорителей H20, которые была вынуждена готовить для Китая после введения очередных санкций США в октябре прошлого года.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

По сути, H20 — это не единственный ускоритель вычислений NVIDIA, который она сейчас может поставлять в Китай без оглядки на санкции США, но он является самым производительным. Проблема заключается в том, что выпускаемый Huawei ускоритель Ascend 910B в некоторых тестах превосходит NVIDIA H20 по быстродействию, а ещё китайские ускорители рекомендуются властями страны для использования китайскими компаниями, поэтому продукции американской NVIDIA требуются дополнительные стимулы, чтобы в сложившихся условиях продаваться в Китае.

По данным Reuters, компания предлагает китайским покупателям H20 скидки, превышающие 10%. Среди крупных разработчиков систем искусственного интеллекта находятся желающие купить импортную новинку. По крайней мере, Alibaba заказала себе около 30 000 ускорителей H20. По некоторым оценкам, для NVIDIA проблема заключается в необходимости продавать ускорители H20 по сильно заниженным ценам, при этом один такой ускоритель из-за наличия приличного объёма памяти на борту обходится компании в производстве дороже H100, а отпускная цена на него в Китае оказывается в два раза ниже. В убыток компания пока не торгует, но норма прибыли сильно снижается.

#nvidia #китай #huawei #искусственный интеллект #санкции
+
Написать комментарий (0)
Чипы HBM3E производства Samsung до сих пор не устраивают NVIDIA по энергопотреблению
Очередной раунд инвестиций оценит стартап xAI, основанный Илоном Маском, в $24 млрд
Личное благосостояние основателя NVIDIA перевалило за $90 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
31
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
73
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
34
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
23
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
+
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
2
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
3
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
14
Мое мнение о OnePlus 12R Genshin Impact Edition (Eurogamer)
+
Мое мнение о Prince of Persia: The Lost Crown на PC (Eurogamer)
+

Сейчас обсуждают

salexa
12:39
Можно напомнить всем кастрюлям про девиз нацистов «Азова» начала СВО. Нет Мариуполя - нет Украины. Всё! "Не буде Марiуполя,не буде Украiни " вильна матка украина все ?(волына,калина, п....лы получаетс...
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
Гемар Дюкин
12:39
От того что установили ткр на оба ряда цилиндров движок не стал битурбо, видел такой двигатель на гоночном КАМАЗе в Москве на Красной площади в 2005 году
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
salexa
12:38
Во время раздачи Богом по ложечке мозгов всем людям и нациям, в тот самый момент когда подошла очередь до хохлов, его кто-то за руку дернул.....
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
Легенда
12:35
так просмотров мало будет. а вирт сборки норм собирают. вот сравни , разбирал, фотал, потел и тд. и 2к просмотров. а говносборка 16к просмотров, где тупо скриншотики с инета и текст всем изестный.
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
Дмитрий
12:34
2070super, 3060, 4060, 7600 хуже уже нельзя брать. потомучто деньги на ветер. без запаса. за 18-22к вполне можно взять. А эти 1050 1060 1650 1630 и 1660 3050 нет смысла покупать. только если за ...
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
Иван Горыныч
12:30
Вот и мне жалко русских их в наступательных операциях гибнет в разы больше чем хохлов, классика жанра.
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
Иван Горыныч
12:28
Много очень много убитых русских, это н погостах Севастополя, чего добились??? Приезжай на Госпитальный спуск 1 и увидишь как правильно сформулировать первичную культю, массово.
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
Chihonya
12:25
когда ждать следующий опус?
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
Иван Горыныч
12:25
Должен тебе сказать что морги Крыма от Джанкоя до Армянска и пошел опарыш урожайно.
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
Chihonya
12:24
из говнокомплектующих? напиши лучше, как ты успешно майнишь на 100500 картах
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем