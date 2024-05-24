Huawei в этом смысле сами с усами.

Загадочные причитания финансового директора NVIDIA на вчерашней квартальной конференции о снижении выручки в Китае и возникновении более высокой конкуренции на местном рынке нашли своё объяснение в сегодняшней публикации Reuters. По собственным каналам источник выяснил, что NVIDIA лишь в прошлом месяце начала массовые поставки своих ускорителей H20, которые была вынуждена готовить для Китая после введения очередных санкций США в октябре прошлого года.

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Источник изображения: NVIDIA

По сути, H20 — это не единственный ускоритель вычислений NVIDIA, который она сейчас может поставлять в Китай без оглядки на санкции США, но он является самым производительным. Проблема заключается в том, что выпускаемый Huawei ускоритель Ascend 910B в некоторых тестах превосходит NVIDIA H20 по быстродействию, а ещё китайские ускорители рекомендуются властями страны для использования китайскими компаниями, поэтому продукции американской NVIDIA требуются дополнительные стимулы, чтобы в сложившихся условиях продаваться в Китае.

По данным Reuters, компания предлагает китайским покупателям H20 скидки, превышающие 10%. Среди крупных разработчиков систем искусственного интеллекта находятся желающие купить импортную новинку. По крайней мере, Alibaba заказала себе около 30 000 ускорителей H20. По некоторым оценкам, для NVIDIA проблема заключается в необходимости продавать ускорители H20 по сильно заниженным ценам, при этом один такой ускоритель из-за наличия приличного объёма памяти на борту обходится компании в производстве дороже H100, а отпускная цена на него в Китае оказывается в два раза ниже. В убыток компания пока не торгует, но норма прибыли сильно снижается.