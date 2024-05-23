На самом деле, выполнить поручение президента можно только таким способом.

НТЦ ИТ РОСА под руководством экс-министра связи Леонида Реймана занимается разработкой портативной игровой консоли на Linux, как сообщают изданию «Известия» осведомлённые источники. Проект включает создание как самой консоли, так и программного обеспечения для неё.

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Прототипы будущего продукта от НТЦ ИТ РОСА в настоящий момент создаются на базе двухпроцессорных платформ: х86, применяемом в настольных компьютерах и лэптопах, и ARM, широко используемом в планшетах и смартфонах. В качестве операционной системы для устройств рассматривается «РОСА Фрэш», бесплатный Linux-дистрибутив для домашних ПК.

Источники указывают на стремление компании занять свою нишу среди портативных игровых консолей, уже представленных на рынке такими производителями, как Valve, Asus, Lenovo и MSI, с ценниками в районе 600-700 долларов.

Дата выхода новинок на рынок пока не определена, и нет ясности относительно источника игр для будущих устройств. Напомним, по поручению президента России Владимира Путина, до 15 июня текущего года правительство должно рассмотреть вопрос организации производства игровых устройств, а также создания операционной системы и облачных систем для дистрибуции игр и программ.

Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily, отмечает важность наличия конкурентоспособных игр для российских консолей. По его мнению, для достижения успеха на рынке необходим грамотный маркетинговый подход и правильная ценовая политика, особенно учитывая конкуренцию с такими гигантами как Playstation 5 и Xbox Series X|S.